Nástup Apple Pay v Česku je pompézní. Konkurenční Google Pay smetl rozdílem třídy

Apple Pay má u Čechů mnohem větší odezvu než banky a další společnosti působící se na platebním trhu čekaly. Apple Pay má u Čechů mnohem větší odezvu než banky a další společnosti působící se na platebním trhu čekaly. Službu, díky které je možné zaplatit u bezkontaktního terminálu místo plastové karty telefonem iPhone, si podle průzkumu on-line deníku Aktuálně.cz za první dva týdny zapnulo 180 tisíc lidí. Konkurenční Google používá sotva polovina tohoto počtu.

Službu spustilo 19. února šest bank (Česká spořitelna, Komerční banka, Moneta, Air Bank, mBank, J&T Banka), dále pak společnost Twisto a také stravenková firma Edenred. Konkurenční Google Pay tuto službu nabídl už od 14. listopadu 2017 (tehdy jako Android Pay).

Výsledek Apple Pay je pozoruhodný i tím, že v tak krátké době se těsně přiblížil celkovému počtu lidí, kteří platí mobilem jen přiložením k platebnímu terminálu - a to buď pomocí Google Pay nebo prostřednictvím vlastních řešení, které některé banky už nějakou dobu nabízejí pro smartphony s operačním systémem Android. Těch je podle informací společností, které službu nabízejí, dohromady kolem 185 tisíc.

"Naše očekávání byla vysoká, ale realita je ještě předčila," říká například Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky, která podobně jako Česká spořitelna za prvních 14 dní eviduje 42 tisíc lidí, kteří si Apple Pay aktivovali a podařilo se jim tak zatím oslovit nejvíce uživatelů.

"Raketový nástup ApplePay v Česku odpovídá globálnímu trendu. Celosvětově Apple Pay využívá 90 milionů lidí, zatímco Google Pay pouze 30 milionů lidí, ačkoli tržní podíl operačního systému Android je globálně 80 procent versus 20procentnímu podílu iOS," říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Jen těsně za nimi je Air Bank. "Věděli jsme, že klienti o placení přes Apple Pay mají zájem. Tak rychlý nárůst uživatelů ale překonal i naše interní odhady," říká Jana Karasová, mluvčí Air Bank, která za první dva týdny evidovala 38 tisíc aktivací služby, zatímco očekávala zhruba poloviční číslo.

Počet klientů Apple Pay pod dvou týdnech od zavedení a počet klientů už dříve spuštěného Google Pay a dalších řešení pro Android

Název banky Počet klientů s Apple Pay Počet klientů s Google Pay Počet klientů s alternativním řešením Česká spořitelna 42 000 (jen karty Visa) - 14 000 (Poketka jen karty Visa) ČSOB - - 25 000 (Nanakupy) KB 42 000 21 000 - Moneta 27 000 32 000 - Air Bank 38 000 - 55 000 (My Air) mBank 15 000 23 000 - Equa bank - 5 000 - J&T Banka nesdělila nesdělila - Twisto 6 750 - - Edenred* 9 800 10 000 - Celkem 180 000 91 000 94 000

Zdroj: banky a uvedené dvě firmy

Banky se shodují, že za úspěšným startem Apple Pay v Česku je nejen aktivní přístup uživatelů Apple zařízení k jakýmkoliv inovacím, ale i silný marketing této služby, podobě jako se to děje u jakékoliv novinky od společnosti Apple.

"Zřejmě tak není skoro žádný uživatel iPhonu v Česku, kterého by informace o spuštění Apple Pay minula," říká Karasová.

Z informací bank vyplývá, že nejsilnější zájem o Apple Pay zaznamenaly hned první den po spuštění. Službu si však dál každý den aktivuje velké množství zájemců. Například v Air Bank to za prvních dvanáct hodin po spuštění bylo 22 tisíc klientů, v těchto dnech eviduje kolem tisícovky nových aktivací Apple Pay denně.

Silný zájem o Appley Pay banky dokládají nejen počtem klientů, ale i v počtech a objemech plateb. Například za první týden fungování přes něj klienti Komerční banky udělali přes 105 tisíc nákupů v celkové hodnotě bezmála 51 milionů korun. Ve stejném období to prostřednictvím Google Pay bylo jen necelých 13 tisíc transakcí v celkové výši šest a půl milionu korun.

Každý desátý uživatel karty bude koncem roku platit mobilem

Pokračující zájem o Apple Pay očekává i šéf společnosti MasterCard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš. "Za první měsíc fungování se počet klientů Apple Pay dostane na čtvrt milionu a do konce roku to bude nejméně 350 tisíc lidí," tvrdí Lukeš.

Podle něho ke skokovému nárůstu dojde i proto, že Česká spořitelna během března nabídne Apple Pay i držitelům karty MasterCard, zatímco doposud ji podporuje jen na karty Visa. Dále se pak Apple Pay chystají spustit i další banky, takže během čtvrtého čtvrtletí by mělo jít už o standardní nabídku ve všech významných bankách specializujících se na běžné klienty.

Jak banky plánují další zavádění bezkontaktního placení mobilem pomocí Apple Pay, Google Pay či vlastních řešení pro Android

Apple Pay Google Pay Česká spořitelna plánuje i na karty MasterCard v průběhu března plánuje v létě na karty Visa i MasterCard, ponechá si ale i Poketku ČSOB plánuje na 4.čtvrtletí 2019 plánuje na 4. čtvrtletí 2019, ponechá i Nanákupy Raiffeisenbank plánuje ve 2. polovině roku plánuje v polovině roku vlastní aplikaci, Google Pay zatím ne Equa plánuje během letošního roku - Air Bank - zatím nepřipravuje, nabízí vlastní řešení My Air, do budoucna ale nevylučuje UniCredit Bank pracuje na tom, termín spuštění neupřesnila pracuje na tom, termín spuštění neupřesnila Fio banka plánuje na 3. čtvrtletí plánuje během několika týdnů Creditas plánuje na 2. pololetí plánuje na 1. pololetí Sberbank plánuje, termín spuštění neuvedla plánuje, termín spuštění neuvedla

Silný zájem o Apple Pay povede podle expertů i k oživení zájmu o Google Pay. "Bude to iniciovat i lidi, kteří mají mobil se systémem Android, aby si aktivovali Google Pay nebo jiné řešení, protože kolem sebe více uvidí tento pohodlný způsob placení," říká Lukeš, podle kterého by se počet uživatelů Google Pay konce roku mohl pohybovat na 350 tisících. "V součtu tak půjde zhruba o 650 tisíc lidí. To znamená, že každý desátý uživatel karty koncem letošního roku bude platit mobilem," uzavírá Lukeš.