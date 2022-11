Kojenecká výživa může obsahovat bakterie. Do prodejen se dostaly stovky balení

Do maloobchodních prodejen v Česku se dostalo 616 balení kojenecké výživy, která může obsahovat bakterii cronobacter. Napadá hlavně jedince s oslabenou imunitou, rizikovou skupinou jsou předčasně narozené děti ve věku od tří dnů do čtyř let. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Veterinární správa uvedla, že se jedná o kojeneckou výživu z kozího mléka v prášku s názvem Naše mléko od výrobce Goldim s datem výroby 26. února 2022 a minimální trvanlivostí do 31. října 2023. Související Varovat nestačí. Inspekce nově vyblokuje weby s rizikovými potravinami, adepty už má Téměř 300 kusů směřovalo do velkoobchodu, který dodává zboží do lékáren. Necelých 60 balení se prodalo na internetovém obchodě Alza.cz a zbytek zboží odebralo přes 45 maloodběratelů. "Všichni velkoobchodní příjemci kojenecké výživy byli informováni a požádáni o zablokování výrobku v jejich skladech a stažení z prodejní sítě, a to do jednoho měsíce od obdržení oznámení," uvedla SVS. Výrobce vyrobil přes 1000 kusů kojenecké výživy. Českou veterinární správu na možnou přítomnost bakterie upozornily slovenské dozorové orgány, kam směřovala zhruba třetina produkce. Onemocnění, které bakterie způsobuje, se vyskytuje vzácně, má ale závažný průběh. Bakterie je běžně součástí střevní mikroflóry teplokrevných zvířat, může přežívat hlavně v suchých a teplých místech.