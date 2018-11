Skleněný jídelní stůl se rozpadá, stěžovali si zákazníci. IKEA ho stahuje z prodeje

Švédský prodejce nábytku IKEA se po upozornění od zákazníků rozhodl z prodeje stáhnout rozkládací jídelní stůl Glivarp. Vypadávaly z něj totiž skleněné desky.

Zákazníci, kteří si stůl již zakoupili, jej můžou vrátit i bez účtenky v jakémkoli z obchodních domů IKEA. Pokud nebudou chtít vrátit peníze, mohou si vybrat jiný podobný výrobek, slibuje obchod na svých stránkách.

"Hrozí nebezpečí, že se přídavná deska uvolní z vodicích lišt, což může vést k pádu desky," říká Cindy Andersen, obchodní manažerka oddělení kuchyní a jídelen v řetězci. "Bezpečnost zákazníků je pro IKEA prioritou, a proto jsme se rozhodli preventivně stáhnout výrobek z prodeje," dodává.

Není to první případ, kdy IKEA stahuje některý ze svých produktů z prodeje. V červenci letošního roku firma stáhla misku pro zvířata. Hrozilo totiž nebezpečí, že by se zvířatům mohla v napáječce zaseknout hlava a zvířata by se mohla udusit.

V září zase vyzval řetězec zákazníky, kteří si koupili stropní osvětlení Calypso, aby je neprodleně vrátili do obchodu. Hrozilo totiž, že by se světlo mohlo uvolnit a spadnout.