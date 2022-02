Ikea nasazuje v každé zemi jiné ceny, ukazuje srovnání. Češi jsou ochotnější platit

Nábytkářské obchody Ikea jsou v Česku často dražší než v sousedních zemích. Překvapivý je rozdíl hlavně v případě Německa či Rakouska, tedy zemí, kde mají lidé oproti tuzemsku několikanásobně vyšší mzdy. Ikea rozdílné ceny identických výrobků vysvětluje odlišným tržním prostředím. Podle expertů může být důvodem jednoduše i to, že Češi jsou stále ochotní si za "luxusní" zboží z Ikey připlatit.

Online deník Aktuálně.cz porovnal ceny u celkem 13 výrobků, které Ikea nabízí na svých webových stránkách v totožné podobě na českém, slovenském, polském, německém a rakouském trhu. Některé zboží redakce vybrala namátkou, do výběru ale zařadila i nové série a také v Česku populární gastro výrobky, jako třeba masové kuličky.

Ze srovnání vyplývá, že v některých případech jsou rozdíly mezi cenami v Česku a sousedních státech minimální - v řádu desítek korun, což je způsobeno i výkyvy měnového kurzu. U jiného zboží jsou však rozdíly překvapivě výrazné.

Například "černý zásuvkový díl na kolečkách" z nové série Uppspel stojí v Česku 3500 korun, zatímco v Rakousku a Německu je o 30 procent levnější. Méně než Češi za něj zaplatí i Slováci a Poláci.

Nezanedbatelný je cenový rozdíl třeba také u matně bílé šatní skříně z populární série Pax/Hasvik. Češi za ni zaplatí 11 700 korun, zatímco například Němci o tisíc korun méně. V Polsku je pak dokonce k dostání v přepočtu za necelých osm tisíc korun.

Mluvčí Ikey Petr Šašek pro online deník Aktuálně.cz potvrdil, že pobočky řetězce v jednotlivých zemích nakupují výrobky od společného dodavatele Inter Ikea. Ta poskytuje franšízu na obchody Ikea a má na starosti právě jejich zásobování. Následně si tyto pobočky stanovují koncové ceny samy.

"V koncových cenách se odrážejí lokální vlivy v dané zemi, jako jsou například ceny dopravy, energií, inflace nebo měnový kurz, ale také objemy výrobků, které se na daném trhu prodají. Důsledkem všech těchto faktorů je, že ceny v různých zemích se mohou lišit," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

Sousední Polsko a Slovensko vychází v rámci porovnání oproti Česku cenově stejně nebo levněji u všech porovnávaných výrobků. Nicméně zároveň je nutné podotknout, že průměrné výdělky slovenských a polských zaměstnanců jsou dlouhodobě nižší než v Česku.

Jiná je situace v Německu a Rakousku, kde je průměrný výdělek naopak několikanásobně vyšší než v Česku. Podle dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2020 je v obou zemích vyšší přibližně 2,5krát.

"Vzhledem k vyšší mzdové úrovni v Německu a Rakousku by se dalo předpokládat, že na těchto trzích budou i vyšší ceny produktů a služeb. Mnohdy to však není pravda, protože vysoká konkurence na těchto trzích stlačuje ceny dolů, a to mnohdy i pod úroveň cen v Česku," vysvětluje ekonom společnosti BH Securities Štěpán Křeček s tím, že řada Čechů stále považuje výrobky Ikey za luxusní a jsou ochotni si za ně připlatit.

S tím souhlasí také analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil. Připomíná, že příklad řetězce Ikea studovali ekonomové již v minulosti, protože to umožnila právě jeho politika nabízení identických produktů v rozdílných zemích.

"Z dostupných studií vyplynulo, že rozdíly v nákladech - byť také existují - mají na rozdílech ve výsledné ceně pro zákazníky spíše malý podíl. Větší část tak připadá na ochotu nakupujících si v některých zemích připlatit," popisuje.

"Podle názoru tvůrců cenových strategií řetězců tak patrně v Česku panuje méně konkurenční prostředí, což snižuje riziko odchodu zákazníků jinam, a zároveň se jim jejich produkty trefují do vkusu," dodává Hradil.

Podle marketingového konzultanta Zdeňka Haška zároveň obecně platí, že na větších trzích se více uplatňují takzvané úspory z rozsahu. "To znamená, že v Německu mají vůči obratu proporcionálně nižší náklady na provoz. Mohou si pak dovolit mít i nižší ceny, kterými obrat dále navyšují. Podobný efekt vidíme třeba u prémiových módních značek. U nás se prodá mnohem méně kusů, náklady jsou tak proporcionálně vyšší než třeba v Německu, a aby byla relativní marže podobná, je třeba zvýšit ceny," podotýká expert.

Druhý důvod může být podle Haška i to, že pokud jsou některé produkty nedostupné, upřednostňuje se dostupnost na důležitějším trhu. "Takže vyšší ceny u nás pomáhají snižovat poptávku po těchto položkách a tento problém částečně řešit," nastiňuje dále strategii obchodníků.

Mluvčí Ikey Šašek nicméně zdůrazňuje, že Česko není oproti Německu či Rakousku automaticky dražší. U jiného zboží naopak české ceny vycházejí levněji než v těchto zemích. Za příklad dává třeba vázy Cylinder, stůl Ekedalen, psací stůl Besta Burs nebo talíř Ikea 365+.

Zatímco psací stůl stojí v tuzemsku 2990 korun, v Rakousku i Německu je o 1400 korun dražší. Naopak v Polsku je oproti Česku levnější a na Slovensku stojí podobně.

Ve výkupu nejsou rozdíly velké

Aktuálně.cz porovnalo také další ze služeb, kterou poskytuje Ikea zákazníkům, a to zpětný výkup staršího nábytku v rámci projektu "Druhý život nábytku".

Zatímco v Česku a na Slovensku je nutné zasílat nabídku spolu s fotkami a vyčkat na nacenění pracovníkem řetězce, v Rakousku i Německu je systém automatizovaný a cenu si může každý "naklikat" přímo na webu.

Zjistili jsme tak, že nabízené ceny jsou tam téměř shodné s těmi, které jsme dostali před několika měsíci v Česku. Naopak nabídka ze Slovenska přišla až po několika hodinách a v přepočtu byla o třetinu nižší, než jakou jsme dostali v Praze.

Podle mluvčího Ikey se cena pro odkup použitých výrobků stanovuje vždy individuálně. "U použitého zboží, které prodáváme v Cirkulárních hubech, se vždy cena stanovuje individuálně kus od kusu - hlavní roli hraje stav daného výrobku," vysvětluje Šašek.

Zboží je málo, ceny rostou

Ikea se už delší dobu potýká s problémy v dodávkách zboží, na některé se musí čekat i měsíce. Na přelomu letošního roku tak firma přistoupila ke zdražování. Ceny navýšila celosvětově, a to v průměru zhruba o devět procent. Důvodem byl podle společnosti růst nákladů v celém dodavatelském řetězci způsobený i pandemií koronaviru.

"Zásobovat obchody a sklady Ikey je obtížné. Výpadky v dodavatelském řetězci vedly k výraznému poklesu dostupnosti produktů, ze kterého se teprve musíme zotavit. Očekáváme, že to bude pokračovat i po značnou část tohoto finančního roku," uvedla firma v listopadu.

Od tohoto zdražení řetězec upravil ceny u některých výrobků ještě v řádech jednotek procent, dodává Šašek. Zda ceny porostou dál, řetězec zatím neví. Většinu Evropy momentálně trápí rostoucí inflace, konkrétně v Česku v lednu dosáhla skoro deseti procent. "Další kroky v tuto chvíli vzhledem k neustále se vyvíjející situaci nemůžeme určit. Každopádně cenová dostupnost nadále zůstává naší dlouhodobou prioritou," uzavírá mluvčí řetězce.