E-shopovou velmoc dostihla krize. Online obchodů ubylo, čeká je boj o zákazníky

Zatímco dříve nakupovali Češi na internetu především velké spotřebiče a elektroniku, dnes tam pořizují téměř cokoliv, od oblečení po potraviny. I přesto ale e-shopy zaznamenaly loni premiéru - jejich obrat poprvé meziročně klesl. Snížil se také jejich počet. Podle nákupního rádce Heureka.cz bude letos trend pokračovat a e-shopy se budou slučovat, aby ustály konkurenci velkých hráčů.

Ještě do předloňského roku česká e-commerce rostla. Loni ale přišel zlom. Energetická krize přiměla zákazníky šetřit, lidé tak v internetových obchodech utratili necelých 200 miliard korun, o 12 procent méně než rok předtím. Růst internetových prodejů z covidové doby se tak nyní zpomaluje.

"Máme za sebou výjimečné období pandemie, které vystřídala energetická krize a vysoká inflace. Spotřebitelé byli především v první polovině loňského roku velmi opatrní," prohlašuje výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška. "Čtvrtý kvartál poznamenalo citelné ochlazení útrat během října, kdy lidé očekávali nové zálohy a výdaje odkládali," doplňuje Tomáš Braverman, ředitel Heureka Group.

O Česku se mluví jako o e-shopové velmoci, v roce 2020 mělo podle dat společnosti Colliers nejvíce internetových obchodů na obyvatele v Evropě. Přestože jich tu působí kolem 50 tisíc, trhu dominuje jedno procento z nich v čele s Alzou a Mall.cz.

"Důvodem pro stagnaci prodejů je válka na Ukrajině, související energetická krize a zdražování potravin," hodnotí Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy, lídra českého trhu online nakupování. Výsledky za rok 2022 oznámí firma v nadcházejících týdnech.

Podobně se vyjadřují i další internetové obchody. Za dvojku na trhu Mall.cz poukazuje na dopad globálních problémů jeho mluvčí Pavla Hobíková. Firma je od loňského dubna součástí mezinárodní skupiny Allegro, na výsledcích se proto podepíše i probíhající integrace. Za online supermarket Rohlík, kterému přibyli zákazníci během koronavirových lockdownů, zmiňuje dopady zdražování mluvčí Lutfia Volfová.

Poprvé na českém trhu klesl v loňském roce i počet e-shopů, o 885 na 50 100. Důvodem byly vysoké provozní náklady a rostoucí inflace. Aby menší e-shopy obstály v prostředí velkých hráčů, začaly se spojovat. Experti v té souvislosti mluví o konsolidaci trhu. Předpovídají, že bude pokračovat.

"Větší úbytek e-shopů čekáme hlavně v první polovině letošního roku," říká Braverman z Heureka.cz. "Do cen se s největší pravděpodobností promítnou zvýšené náklady na energie a přepravu, některým obchodům to může způsobit existenční problémy," dodává.

Přicházející vlnu ale trh podle něj zvládne. Už proto, jak široký výběr zboží Češi přes internet nakupují. Vybavení domácnosti, elektroniku, oblečení, potraviny nebo stavební materiál. Ostravská společnost Shopsys vyvíjející systémy pro e-shopy, předpovídá růst především u online nabídky velkých kamenných obchodů. Ještě před pár lety prodávaly zboží na internetu spíše doplňkově, dnes je to pro ně velká část obratu.

"Tržby e-shopů velkých kamenných hráčů narostly loni o 15 procent oproti roku 2020. Dlouhodobě tyto e-shopy rostou rychleji než zbytek trhu a postupně si začínají brát zpátky, co jim online vzal," říká Matěj Kapošváry, výkonný ředitel Shopsysu.

Kromě poklesu tržeb bylo pro loňský rok charakteristické rozšiřování nabídky internetových obchodů. Výrazně se také do nakupování promítaly vnější okolnosti. "Mezi nejprodávanější se dostalo zboží, které by v předchozích letech bylo těžko představitelné," popisuje změny Jan Mayer, šéf české Heureky.

O stovky procent vyskočil na jaře zájem o zahradní skleníky, podpora Ukrajiny zasažené v únoru invazí ruských vojsk zase zvedla prodeje elektrocentrál a zdravotnického vybavení. Vlivem energetické krize stouply nákupy kamen, sporáků na tuhá paliva nebo olejových radiátorů. "Zájem o krby a krbová kamna se ztrojnásobil," říká mluvčí Hobíková za Mall.cz.

Reakci zaznamenala i Alza. "Zejména u zboží souvisejícího s energetickou krizí a válkou na Ukrajině. Tedy u přímotopů, kamen a krbů, kanystrů, elektrocentrál či nabíjecích stanic," uvádí člen představenstva Bena. Rostly také objednávky outdoorového vybavení či českých vlajek.

Slabší byl naopak zájem o dříve oblíbené bílé zboží, jak se označuje velká elektronika do domácnosti. Především koncem roku stagnoval, nebo dokonce klesal. Například robotické vysavače zaznamenaly propad 42 procent, sušičky prádla 39 procent.

"Internet už není jen pro nákupy elektroniky, roste podíl nábytku, vybavení pro dům a zahradu nebo hobby. S tím, jak se nabídka e-shopů o tyto věci rozšiřuje, roste ochota zákazníků kupovat je online," říká Mayer z Heureky. Podíl elektroniky loni klesl z 21 procent v roce 2020 na aktuálních 19, hobby zboží vzrostlo z 6,6 na aktuálních 8,3 procenta.

Slabší rok se však netýká jen online prostředí. Podle listopadových čísel klesaly tržby všech maloobchodníků už sedmý měsíc v řadě. Tento trend pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá. Majitelům obchodů v nákupních centrech hrozí, že se jim kvůli vysoké inflaci zvedne nájem. To by se mohlo promítnout do cen zboží v jejich prodejnách.