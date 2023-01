Drahé nákupy teď Češi raději oželí. Tržby obchodníků klesají už sedmý měsíc v řadě

V příštím týdnu má do Česka dorazit mimořádná dodávka penicilinových antibiotik a do konce ledna by měly dorazit i desítky tisíc balení dětských antipyretik, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Situaci na trhu s těmito léky se podle něj daří stabilizovat. Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček minulý pátek řekl, že mimořádná dodávka penicilinu má do Česka přijít již začátkem tohoto týdne a že dodávky na leden a únor jsou zajištěné. O aktuální situaci na trhu s léky chce ministerstvo zdravotnictví informovat veřejnost v pátek na tiskové konferenci.

"Chci všem říci, že v oblasti antibiotik v tuto chvíli nehrozí, že by pacient nedostal léčbu, kterou potřebuje. V případě chybějícího primárně předepisovaného léčebného přípravku jsou dostupné účinné alternativy," řekl dnes Fiala. Podle něj se zlepšila i situace kolem léků pro děti určené na snížení horečky. "V minulých týdnech byly dodány statisíce balení a do konce ledna by měly dorazit další desítky tisíc," řekl Fiala.