Na Česko mají spadeno hned dvě nové banky. Partners může mít licenci už o prázdninách

Na českém bankovním trhu už je celkem plno. Působí zde 44 bank, včetně poboček zahraničních institucí. I přesto se o peníze klientů chtějí starat další zájemci. Už letos by se v Česku mohla objevit banka skupiny Partners. "Odhadujeme, že licenci bychom mohli získat v nejlepším případě někdy na začátku prázdnin, případně pak v září, říjnu," říká za skupinu pro týdeník Ekonom Petr Borkovec.

Nový projekt finančně poradenské skupiny přilákal zvučná jména české investorské komunity - Dušana Šenkypla z Pale Fire Capital, zakladatele Mallu Ondřeje Fryce či Tomáše Čupra z Rohlík.cz.

Z celkem tří miliard korun základního kapitálu, které po bance požaduje Česká národní banka, poskytne trojice těchto investorů 650 milionů korun.

Nestavíme druhou Air Bank

Borkovec říká, že banka nechce při rozjezdu klienty lákat zejména na vysoké úročení. "Nestavíme druhou Air Bank, která tak postupovala. Možná budeme nějaký produkt v tomto směru mít, ale nebude to hlavní tahák. Neusilujeme o široké portfolio klientů, kteří si u nás uloží volné peníze. Chceme mít klienty, kteří s námi žijí celý svůj finanční život," uvádí v rozhovoru pro Ekonom Borkovec.

Finanční poradenství a bankovnictví k sobě podle něj patří. "Bankovnictví řeší operativní krátkodobé peníze, běžné výdaje a platby. A poradenství se zabývá dlouhodobou bilancí a produkty," vysvětluje dále byznysmen.

"Potřebujeme bankovní licenci, abychom lidem mohli lépe pomoci ke zdravému finančnímu životu. Vytváříme mobilní aplikaci, v níž budou klienti spravovat celý svůj finanční život. Taková aplikace nemá valný smysl, pokud na stejném místě není i bankovnictví," popisuje svůj záměr.

Nová banka by měla mít čtvrtou největší pobočkou síť v Česku. Borkovec se přitom zajímá i o banky v zahraničí. "Udělali jsme si analýzu bank v Chorvatsku, Rumunsku, Lotyšsku a dalších zemích, kam chceme v budoucnu vstoupit. Jsou tam dostupné zajímavé malé banky. Pokud licenci v Česku nezískáme, koupili bychom nějakou instituci tam," dodává.

S její licencí by pak skupina Partners vstoupila do Česka, což podle něj evropská pravidla umožňují. "Nemám však pocit, že by nám ČNB nějak házela klacky pod nohy. Věřím, že to společně dotáhneme," říká dále.

Kompletní rozhovor s Petrem Borkovcem si můžete přečíst v příštím vydání týdeníku Ekonom ve čtvrtek 23. března.

Svou banku chce i RSBC

Partners přitom nejsou jediní, kdo chce v Česku začít s bankovnictvím. Loni na podzim oznámil plán udělat z investiční skupiny RSBC banku její zakladatel Robert Schönfeld.

"Bude specifická. Není cíl mít ji stejnou jako stávající komerční banky. Chceme se zaměřit na movitější klientelu," řekl v únoru pro Ekonom Milan Šlapák, který RSBC Holding v současnosti řídí.

Základem portfolia české skupiny RSBC jsou rezidenční a komerční nemovitosti, úrodná půda, realitní fondy či průmyslové a zemědělské společnosti v Česku i v zahraničí. Skupina byla původně založena za účelem správy restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně je součástí skupiny RSBC přes 40 společností.

Dopad krize banky teprve uvidí

Někteří již zavedení hráči ale připomínají, že uspět na bankovním trhu v Česku není jednoduché. "Bank je v Česku hodně, je tu silná konkurence, na rozdíl třeba od Slovenska, kde je menší. Vytváří to tlak - musíme se nějak odlišit, abychom uspěli," vysvětlil začátkem března v rozhovoru pro Aktuálně.cz zástupce generálního ředitele české mBank Martin Podolák.

Také chování Čechů se podle Podoláka v krizi postupně mění. Polská banka s více než 700 tisíci klienty registruje především přesun peněz z běžných na spořicí účty. "A připravují se na vyšší výdaje - snižují útratu na položkách, které nejsou nezbytně nutné. Pokud se ale podívám na celek, je stabilní, nevidím velký pokles objemu peněz," dodává.

Krize se podle Podoláka určitě dotkne části populace. "Ale to, jak velká skupina to bude, uvidíme až za nějakou dobu. Úspory v ekonomice ještě jsou, bude ale záležet, jak dlouho budeme v době vysoké inflace, vysokých energetických cen, války na Ukrajině a omezených investic," vysvětlil zástupce mBank.