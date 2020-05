Krize jako příležitost. I za pandemie se dá chytře investovat a nemusí jít o miliony

Ideální čas vstoupit do světa investic

Peníze uložené na bankovních účtech ztrácejí časem kvůli inflaci hodnotu. Naopak vhodně investované vytvoří finanční polštář. A pro investice nastává právě teď ideální čas. Potvrzuje to většina zkušených investorů, které Aktuálně.cz oslovilo. Už v 18. století údajně finančník Rothschild řekl, že čím horší věci se na trhu dějí, tím lepší jsou příležitostí pro zisk a vydělání jmění.

Ceny akcií letos zaznamenaly poklesy o desítky procent. Během měsíce, kdy prudce eskalovala koronavirová krize, ztratily to, na co vydělávaly předchozí tři, pět i více let, podle regionu. Od té doby díky masivnímu zásahu centrálních bank posílily, nicméně jsou stále níže, než byly, a ten, kdo do akcií investoval v předchozích letech, zažívá horké chvíle.