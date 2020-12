Databáze hanby, ale i zbraň proti pokušení. Jak se neocitnout v novém rejstříku hráčů

Nový rejstřík osob vyloučených z hazardních her má zamezit rizikovým hráčům, aby sázeli. V kasinu, na automatech, v sázkových kancelářích i na internetu. Připravilo ho ministerstvo financí a zákaz má už v prvních dnech ostrého provozu skoro 200 tisíc lidí. "Je to jeden záchranný člun pro potápějící se Titanic," i tak hodnotí nástroj odborná veřejnost.

"Po úspěšné pilotní fázi spouštíme ostrý provoz. To znamená, že si lidé zařazení v rejstříku automaty ani jiné hazardní hry už nezahrají. Věřím, že tento mechanismus napomůže nejen hráčům v boji s jejich závislostí, ale také více ochrání jejich rodiny a nejbližší okolí, které patologickým hráčstvím často trpí," obhajuje nový nástroj v boji proti gamblerství ministryně financí Alena Schillerová.

Provozovatelé hazardních her tak nyní musí ověřovat, zda je daná osoba zapsána v rejstříku vyloučených osob. Pokud v něm zapsána je, tak ji nesmějí vpustit do herního prostoru ani jí umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto. To platí nejen pro kasina a herny, ale také pro on-line prostor.

V rejstříku se ocitli a ocitnou osoby, které tam zapíšou úřady. Jsou to lidé:

pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (s výjimkou mimořádné okamžité pomoci) a osoby s nimi společně posuzované, jsou-li starší 18 let

vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek

kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek

kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her nebo jim bylo nařízeno ochranné léčení.

O zápis může požádat ministerstvo financí také člověk, který chce dobrovolně s hraním přestat. Pošle žádost, vzorový formulář a podrobné informace najde na stránkách ministerstva v části "Rejstřík vyloučených osob". Pokud si to později rozmyslí, tak může požádat o výmaz z rejstříku, ale až po uplynutí jednoho roku od zápisu.

V současnosti je v rejstříku zapsáno už skoro 200 tisíc osob. Lidé zapsaní z moci úřední o vymazání z rejstříku požádat nemohou. Udělá to za ně úřad, který je do databáze zapsal, a to ve chvíli, kdy nabude dojmu, že už je dotyčný člověk "mimo nebezpečí". Nebo poté, co přestane pobírat dávky v hmotné nouzi nebo ukončí insolvenční řízení.

Lidé v hmotné nouzi nejsou gambleři

Právě zařazení osob, které pobírají dávky v hmotné nouzi, do nového rejstříku, kritizuje Josef Šedivý z centra Sananim, které mimo jiné pracuje s lidmi závislými na hazardních hrách.

"Lidé pobírající dávky v hmotné nouzi a lidé, kteří propadnou hrám a sázení, nejsou totožné skupiny. Toto jejich automatické zařazení do rejstříku jinými slovy říká, že každý, kdo pobírá dávky v hmotné nouzi, je prevít, který jde okamžitě peníze od státu naházet do bedny. Tak to ale není," upozorňuje Šedivý, který věří, že k novému rejstříku budou další výhrady a že se postupně problematické věci odstraní.

"Samotný rejstřík je vesměs dobrý nástroj, ale nemá být databází hanby. Dává smysl u lidí, kteří se sami rozhodnou s hazardem skončit, nebo u těch, co nějak dávky od státu už nějakým způsobem zneužili a ví se o nich. Ale nemá být o tom, že se do něj automaticky nakopíruje databáze žadatelů o dávky a databáze lidí, kteří jsou v insolvenci. Má zacílit na opravdu rizikové hráče," doplňuje odborník ze Sananimu.

Upozorňuje, že ministerstvo financí rejstřík označuje za reformu hazardu, ale tou podle něj není. "Na jedné straně úřad říká, že bojuje s hazardem, a na druhé straně ho vlastně podporuje a umetá mu cestičku. Cílem státu není úplně omezit hraní, to by byl sám proti sobě, vždyť z něj má nemalé peníze," říká Josef Šedivý a dodává, že mu nový nástroj připomíná jeden záchranný člun pro potápějící se Titanic.

Odborníci z České asociace streetwork zase upozorňují na to, že do rejstříku jsou automaticky zapsáni lidé, kteří jsou v insolvenci, ale už tam nefigurují lidé s exekucemi. Jak doplňují, ministerstvo financí totiž nespravuje Centrální evidenci exekucí a nemá do databáze přístup, na rozdíl od insolvenčního rejstříku.

"Je to paradox. Lidé, kteří podstoupí celkem složité řízení insolvence, možnost hrát a sázet nemají a lidé s exekucemi, kteří svou finanční situaci zas tak moc neřeší, ano," uvádí Lucie Nemešová za asociaci. I ona věří, že do budoucna rejstřík dozná ještě změn.

Podle Zdeňka Frýba z obecně prospěšné společnosti Renadi, která také pracuje s lidmi se závislostmi, jde vesměs o správný počin. "Ale až praxe ukáže, jak bude fungovat. Prohibice v tomto nikdy moc nefungovala, ale nějaké omezení je namístě," říká Frýba.

Podle odborníků bude možné rejstřík obejít, ovšem shánění cizí identity není úplně jednoduché. "Z nařízení pro nás plyne, že musíme zablokovat přístup do hráčského účtu těm, kteří jsou v rejstříku vedeni. Při každé registraci ověřujeme identitu podle loterijního zákona a podle AML zákona o praní špinavých peněz. Bez ověření identity, a tedy i faktu, že hráč je plnoletý, bychom mu ani před spuštěním rejstříku neumožnili si zahrát," uvádí Veronika Diamantová ze společnosti Sazka.

Verifikační proces je podle ní nastaven velice přísně a jen jméno a datum narození jiné osoby a falešný e-mail by určitě pro registraci nestačily. Pokud by se podařilo někomu zcela odcizit cizí identitu, tedy včetně občanského průkazu, bankovní karty, verifikačního procesu banky, pak by to hypoteticky možné ovšem bylo.

Rejstřík podle Sazky běží už třetí den bez problémů. "Rizikové hráče i ty, kteří si sami zažádají o zrušení svého hráčského účtu, v rámci zodpovědného hraní omezujeme, případně jim účet rušíme i bez zavedení rejstříku vyloučených osob. Nicméně jsme rádi, že lidé, kteří nemají své hraní pod kontrolou, budou vyloučeni z hraní u všech provozovatelů. Nebude docházet k situacím, kdy jsme účet zablokovali a oni šli hrát jinam," dodává Diamantová.

Prověřování hráčů v rámci rejstříku probíhá automaticky, a to buď při registraci do systému sázkové kanceláře, nebo při přihlášení do hráčského účtu. Unikátní kód hráče porovnává s daty ministerstva financí, protože kterýkoliv hráč se teoreticky časem v rejstříku může objevit nebo z něj naopak zmizet.

Podle hrubých odhadů je v současnosti v Česku asi 600 tisíc rizikových hráčů.