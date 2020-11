Bělobrádek chce tvrdě zdanit loterie. Losy skončí a nás to zlikviduje, reagují firmy

Poslanec Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v koronavirové krizi, která hýbe i se státním rozpočtem, volá po vyšším zdanění hazardu. Na jeho pozměňovací návrh minulý týden kývl i rozpočtový výbor. Bělobrádek přitom žádá poměrně citelné navýšení loterní daně, a to z nynějších 35 na 55 procent. Podle sázkových kanceláří by to mohlo posílit černý trh. Loterní daň se zvedla už od letoška o 12 procent.

Bělobrádek argumentuje mimo jiné tím, že přísnější zdanění hazardu by mohlo přinést do rozpočtu až přes miliardu korun. "Je to prostor, kde najít peníze, zvláště v dnešní době," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz. Podle něj by pak takové finance mohly pomoci třeba ve sportu nebo kultuře, tedy v odvětvích citelně zasažených opatřeními proti šíření koronaviru.

Samy sázkové kanceláře reagovaly silnou kritikou, v dalším zdanění vidí už dokonce existenční ohrožení svého byznysu. V médiích tak spustily rozsáhlou reklamní kampaň, kterou staví na možném "konci stíracích losů v Česku".

Tuto středu by o možných změnách v zákoně o dani z hazardních her měli jednat poslanci, na návrh bývalého předsedy KDU-ČSL kývl už minulou středu rozpočtový výbor, a to díky hlasům lidovců a členů hnutí ANO. Například Piráti byli proti.

"My jsme měli pochybnosti už o tom předchozím zvýšení na 35 procent a přijde nám, že nedává příliš logiku zvednout to během jednoho roku o dalších 20 procent. V průběhu dvou let bychom se tak dostali ze sazby 23 procent na 55 procent," komentoval pro Aktuálně.cz Bělobrádkův záměr místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Podle něj jde o nelogický krok, který by byl pro podniky v tomto oboru likvidační.

Bělobrádek prosazuje také zvýšení daně u živých her (například u rulety) o dvě procenta na 25 procent, v případě kurzových sázek chce zůstat u stávajících 23 procent. Růst této daně, a to o dva procentní body, ale naopak požaduje premiér Andrej Babiš (ANO) a poslanec Václav Votava (ČSSD). Také oni v minulých dnech předložili v rámci vládního daňového balíčku pozměňovací návrhy k hazardu.

Babiš tvrdí, že jím prosazované úpravy by do státního rozpočtu přilily až 300 milionů korun ročně. Podle Bělobrádka však není Babišův návrh dobře připravený, také proto přišel s vlastní iniciativou, premiér to měl podle něj nechat na ministerstvu financí.

Sazka mluví o milionových ztrátách

Samo ministerstvo financí se k návrhu Bělobrádka staví neutrálně. Upozornilo ale, že nárůstem daňové sazby na 55 procent u loterií se zvyšuje riziko rozšíření nelegálního trhu s hazardem. To pro Aktuálně.cz uvedl i mluvčí sázkové společnosti Fortuna Petr Šrain.

Návrh kritizuje i Tipsport, který se zaměřuje hlavně na kurzové sázky, provozuje ale také loterii Korunka a prodává stírací losy. "Případné navýšení loterní daně v tomto segmentu tedy rozhodně nemůžeme přivítat, jakkoliv se snažíme pochopit důvody, které k těmto návrhům vedou," uvedl mluvčí firmy Václav Sochor.

Proti návrhu se postavila i Sazka, provozovatel největší číselné loterie v Česku. Ta již v pondělní tiskové zprávě uvedla, že by Bělobrádkem prosazovaná změna znamenala konec Sazky, "jak ji spotřebitelé v ČR znají už přes 60 let". V tiskovém prohlášení také mluvčí společnosti Václav Friedmann píše, že pokud by navrhovaná sazba již platila, Sazka by loni skončila ve ztrátě 60 milionů korun a v roce 2021 by zřejmě musela přestat nabízet stírací losy.

Loterie provozuje v Česku především právě Sazka, stoprocentním vlastníkem její mateřské firmy Sazka Group je od loňska společnost KKCG aktuálně pátého nejbohatšího Čecha Karla Komárka. Sazce se nelíbilo již zvýšení na 35 procent, loni v prosinci se kvůli tomu obrátila na Evropskou komisi. Vláda přitom původně počítala s růstem na 30 procent, sněmovna ale přistoupila na pozměňovací návrh sociálního demokrata Ondřeje Veselého. Veselý tehdy řekl, že zvýšení mělo za cíl "zdanit stamilionové zisky dolarového miliardáře". Nikoho přitom nejmenoval.

Bělobrádek změny v sazbě pro loterijní firmy vysvětluje také potřebou vyrovnat se průměru Evropské unie, který v případě zdanění loterií činí 64 procent.

Návrhy na zvýšení daně z hazardu

Loterie Kurzové sázky Živé hry Babiš 35 % (beze změny) z 23 % na 25 % z 23 % na 30 % Bělobrádek z 35 % na 55 % 23 % z 23 % na 25 % Votava 35 % (beze změny) z 23 % na 25 % z 23 % na 25 %

