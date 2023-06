PPF stál odchod z Ruska stovky milionů eur, řekl Šmejc. Teď se zajímá o Zásilkovnu

Náklady skupiny PPF související s odchodem z Ruska po invazi na Ukrajinu dosáhly stovek milionů eur. Nebýt toho, skupina loni měla vyšší zisk než před pandemií covid-19, řekl novinářům ředitel PPF Jiří Šmejc, který stojí v čele skupiny jeden rok. I tak ale teď skupina zesnulého miliardáře Petra Kellnera zvažuje koupi Zásilkovny.

PPF vykázala za loňský rok čistý zisk 140 milionů eur (asi 3,36 miliardy korun), o 49 procent méně než o rok dříve. Aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta na 39,9 miliardy eur (960 miliard Kč).

"Výsledek odráží sílu a odolnost skupiny. Naštěstí jsme byli dobře diverzifikovaní, což nás ochránilo před geopoliticky složitou situací," uvedl Šmejc. Odchod z Ruska byla podle něj jednoznačně správná věc. "Jsou základní principy, které jsou důležitější, než jestli vyděláte o pár korun víc nebo míň. Dobré bylo, že se jsme to udělali rychle," dodal.

Jak upozornil, investiční strategie bude orientovaná do oborů, kterým PPF rozumí, tedy do telekomunikací, médií, finančních služeb a e-commerce. Strategie PPF spočívá také v tom, aby PPF získala místo v orgánech společností, do nichž investuje. "DNA PPF se nemění, chceme zásadně ovlivňovat dění ve firmách, které dlouhodobě vlastníme," upozornil.

Zvažovaných investičních příležitostí je nyní podle něj více. "Čekal jsem ale, že se situace do ceny aktiv propíše více, než se to stalo," poznamenal. PPF podle něj nyní sleduje televizní a bankovní odvětví. "Je to o tom, kam se ceny aktiv nyní vydají," dodal s tím, že PPF zvýšila počet analytiků, právníků či investičních ředitelů. Nyní ročně hodnotí PPF kolem 50 investičních nápadů.

Jak informoval server SeznamZprávy, skupina nyní zvažuje i koupi společnosti Packeta, jejíž součástí je v Česku také Zásilkovna. "Určitě se na to budeme dívat, ale pokud bychom o Zásilkovnu měli zájem, tak jedině o celou," dodal Šmejc.

Šmejc rovněž podotkl, že ukončení jednání o spojení Monety s bankovní částí PPF bylo správné. Růst Air Bank podle něj předčí výhody synergie s Monetou.

Podíl PPF v Monetě nese dobrý výnos z dividend, takže PPF podle něj není v žádném spěchu prodávat. "Když přijde dobrá nabídka, jsme schopni o ní jednat," podotkl. Připomněl, že PPF má v Monetě takový podíl, že bez jejího souhlasu banku nikdo neovládne. "Jestli Monetu někdo ovládne, bude to strategický hráč, který se postupně pokusí skoupit všechno," podotkl.

O ukončení procesu spojení informovaly Moneta Money Bank a PPF koncem loňského května. Jako důvod uvedly negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, a požadavky České národní banky na kapitálovou vybavenost bank.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.