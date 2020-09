Zásilkovna spouští samoobslužné výdejní boxy. Investuje do nich desítky milionů korun

Přepravní služba Zásilkovna spustila síť samoobslužných výdejních míst Z-BOX. Do konce roku jich chce rozmístit 150 především v menších městech, vesnicích nebo developerských projektech či v obchodních centrech. Investice do Z-BOXů se pohybují v řádu desítek milionů korun. Uvedli to zástupci společnosti na úterní tiskové konferenci.

"Pro nás se otevírá obrovská příležitost doručovat zásilky do míst, kam jiní doručovat nechtějí, neumí nebo zde své služby omezují. Z-BOXy se stanou přirozenou součástí sítě našich klasických výdejních míst a pomohou nám pokrýt další velké území České republiky. Zákazníkům opět výrazně zvýšíme komfort doručování zásilek," uvedla zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková. Související Ze stovek do tisíců. Česko zaplaví balíkomaty, připravují se i robotické výdejny Zásilkovna tak bude mít ke konci roku 3800 výdejních míst, což je nejvíce v Česku. Konkurenční Česká pošta například provozuje 3200 poboček. Z-BOXy se ovládají přes mobilní aplikaci Zásilkovna, ke svému provozu potřebují minimum energie, kterou získávají přes solární panely. Z-BOXy jsou sestavené ze dvou až šesti sloupců, které obsahují vždy po deseti schránkách různé velikosti. Nová samoobslužná výdejní místa jsou k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Jakmile řidič doručí zásilku do Z-BOXu, obdrží zákazník informační e-mail, SMS zprávu a notifikaci do aplikace Zásilkovna. V této chvíli je možné si zásilku vyzvednout. Za doručení zásilky se platí online, včetně platby na dobírku. Cena za doručení do Z-BOXu je stejná, jako na jakékoliv jiné výdejní místo Zásilkovny. Výdejní místa Z-BOX se ovládají přes mobilní aplikaci. | Foto: Zásilkovna Samoobslužné výdejní boxy provozuje například internetový obchod Alza.cz. Od něj si Zásilkovna část kapacity dosud pronajímala. Konkurenční Česká pošta jde jinou cestou a buduje na svých pobočkách specializované přepážky určené k expresnímu výdeji a přijímání balíků Balíkovna. Podívejte se na záznam: Zástupci společností Plzeňský Prazdroj, Eurovia a Zásilkovna debatovali o tom, jak nastartovat českou ekonomiku po krizi Související Firmy nesmí jen čekat na podporu od státu, ale pomoci si i samy navzájem 1:04:54