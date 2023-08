Miliony stavebnic týdně. Podívejte se, jak se v Kladně kompletuje legendární Lego

Alžběta Vejvodová, týdeník Ekonom

Více než tři miliony krabic se stavebnicemi týdně vyprodukuje továrna Lego ve středočeském Kladně. Stavebnice z Česka míří k dětem i dospělým nejen v Evropě, ale i na Blízkém východě nebo v Africe. Jen za loňský rok za ně továrna utržila zhruba 16 miliard korun. Podívejte se, jak to v továrně vypadá.

Při vstupu do kladenských hal Lega je patrné, jak si nadnárodní společnost zakládá na čistotě a bezpečnosti. Na schodištích jsou natištěna upozornění, aby lidé dbali na bezpečnost a přidržovali se zábradlí. Recepce, chodby i kanceláře zdobí květy - ovšem ne čerstvé řezané, ale vyrobené z lego kostiček.

Podle mluvčí kladenské továrny Pavlíny Šaurové jde o projev dánské kultury, z níž Lego pochází. "Společnost je vlastněná rodinou, aktuálně ji řídí její čtvrtá generace a opravdu se stará o myšlenku učení hrou, pečuje nejen o zákazníky, ale i zaměstnance a o to, že se chováme hezky jeden ke druhému," vysvětluje Šaurová.

Důraz se v továrně klade i na bezvadnost výrobků. Například kostky, které ve výrobě spadnou na zem, se do stavebnic nevrací, míří do odpadu a k recyklaci.

Okno do továrny

Ač v kladenské továrně můžeme lego kostky vidět prakticky na každém kroku, žádné se zde nevyrábí. Už hotové přijíždí z jiných továren společnosti v zahraničí, zejména z Dánska a Maďarska. Příležitostně mohou dorazit i z továren v Číně nebo v Mexiku.

V Kladně se stavebnice kompletují, tam, kde je to zapotřebí, se na kostky přidává potisk.

Avšak k nejdůležitějším dílkům kladenské "skládanky" patří zdejší výroba velkých 3D modelů na míru, jaké jsou k vidění například v Legolandech. Právě výroba těchto 3D modelů byla tím prvním, do čeho se v Kladně zaměstnanci Lega v roce 2000 pustili. "Hodnota této specifické výroby pro firmu je nezměrná. Je zdrojem zaujetí fanoušků pro lego, dětí a vlastně každého, kdo má možnost tyto velké modely vidět," popisuje generální ředitelka kladenské továrny Lego Michaela Horáková.

O tom, jaký má tato výroba význam pro celé Kladno, pak svědčí i to, že jeden velký 3D model město pořídilo i do zdejšího Muzea věžáků, které připomíná architektonicky unikátní bytovou výstavbu v Kladně z 50. let minulého století. Z lego kostiček v něm mají postavenou kopii jednoho z takzvaných rozdělovských věžáků.

Nejčerstvější novinkou z kladenské designérské dílny je pak model s postavami v životní velikosti, navržený pro filmové studio Disney k jeho stým narozeninám. "Je to model, který má figury z různých pohádek. Jsou tam Elsa a Anna z Ledového království, různé další disneyovské princezny, Mickey Mouse a podobně," popisuje Horáková. Model měří na výšku přeš tři metry a váží 1315 kilogramů. Stavitelé na něj použili téměř 766 tisíc kostek.

Zaostřeno na digitalizaci

Nejsofistikovanějším úkolem kladenské továrny je výzkum a vývoj v oblasti automatizace a digitalizace, který se zde provádí pro celou skupinu Lega. Stroje přednostně vstupují do těch prací, které jsou pro lidi ergonomicky náročné. V Kladně se proto zhusta uplatňují při finálním balení hotových stavebnic do vnějších ochranných krabic a další obalů, v nichž míří do obchodů.

Nejnovějším počinem Lega v digitalizaci je pak finální automatická kontrola kvality krabic tak, aby bylo jisté, že z továrny odcházejí nepoškozené. Ta je zatím na několika linkách v testovacím provozu. Pokud se osvědčí, rozšíří se z Kladna do celé Lego skupiny. "Automatizace a digitalizace nám pomáhá zvyšovat produktivitu. To je pro nás důležité," vysvětluje Šaurová. Například strojová příprava kostek k tisku umožní za hodinu potisknout až o polovinu kusů více, než kolik zvládne stroj s lidskou přípravou.

A konkrétně v Kladně má automatizace ještě větší význam než v celé skupině Lega obecně. Továrna totiž v uplynulých letech vyrostla natolik, že se už nemá kam dál rozšiřovat. "Jsme tu sevření mezi třemi silnicemi a dráhou a tím, že jsou naše stroje těžké, nemůžeme některé dát ani do pater," uvádí Šaurová. Automatizace pomáhá továrně zvyšovat produkci, aniž by bylo nutné stavět nové haly.

Továrna společnosti Lego působí v Kladně od roku 2000. Od té doby se počet jejích zaměstnanců zvýšil z původních několika desítek na více než tři tisíce. Ve městě je Lego největším zaměstnavatelem.