Řetězec XXX Lutz může koupit rivala Kika. Části obchodů se ale musí zbavit

Majitel nábytkářského řetězce XXX Lutz může koupit síť prodejen Kika, ale musí část kupované společnosti odprodat. Podmínku stanovil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který spojení firem posuzoval. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Rozhodnutí je pravomocné.

"Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil za podmínky splnění strukturálních závazků stanovených ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže spojení soutěžitelů - společnosti XLCEE-Holding GmbH na straně jedné, a společnostmi Kika Nábytek a Lambda Properties Czechia na straně druhé," uvedl mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda.

XLCEE- Holding kromě řetězce XXX Lutz vlastní i obchody Möbelix. Pokud by pohltil i řetězec Kika, zaujímal by na českém trhu s nábytkem a doplňky příliš velkou část. Proto musí část kupované společnosti odprodat. Smlouvy o prodeji by měly být podepsány v řádu dnů.

Rozhodnutí ÚOHS překvapilo tajemníka Asociace českých nábytkářů Tomáše Lukeše. "Nevím, z jakých dat úřad při rozhodování vycházel. Samozřejmě ale nechci jeho rozhodnutí zpochybňovat," uvedl. Myslí si, že podmínka úřadu nebude pro XXX Lutz nesplnitelná, protože je možné, že některé z obchodů zavře.

Trh s nábytkem se podle Lukeše navíc razantně mění - přibývají noví hráči, zejména na on-line trhu, kteří prodávají levněji a s horší kvalitou. To je pro velké prodejce velmi konkurenční, dodal.

XLCEE-Holding kupuje pobočky Kika i v dalších zemích, kde řetězec působí, tedy v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku. I tam musí transakci povolit antimonopolní úřady. Nákup 22 zahraničních poboček řetězce Kika od holdingu Signa oznámil XXX Lutz v květnu. Signa převzala krachující Kiku loni za symbolickou cenu.

Řetězec Kika vstoupil na český trh v roce 2005 a je dvojkou po švédské firmě IKEA. Než ho převzala rakouská společnost Signa, patřil od roku 2013 jihoafrické firmě Steinhoff International Holdings. Ta čelila problémům, když odhalila nesrovnalosti ve svém účetnictví. Kika má v Česku devět prodejen.

XXX Lutz působí v Česku od roku 2010. Vedle firem IKEA, Sconto, Jysk či Asko-Nábytek a Kika patří k největším prodejcům nábytku na tuzemském trhu. Stejného majitele má značka Möbelix. "Šest největších českých řetězců v ČR může mít podíl na trhu zhruba jednou čtvrtinou, maximálně třetinu, pokud mluvíme o celém trhu s nábytkem včetně zakázkového," poznamenal Lukeš ke stanovisku ÚOHS. Neví proto, jak by spojení firem mohlo trh ohrozit.

