Odchod z Ruska nahradíme na Západě, líčí výroční zpráva PPF. Skupina opouští i Asii

Dědictví po Petru Kellnerovi je mým úkolem zachovat a připravit naše děti na převzetí štafety, uvedla ve výroční zprávě skupiny PPF hlavní akcionářka Renata Kellnerová. Vdova po zakladateli největší privátně vlastněné české firmy tak vyjádřila odhodlání udržet majetek v rodinných rukou. Podnikatelka a filantropka je podle časopisu Forbes nejvlivnější ženou Česka.

Vůbec poprvé se rodina Petra Kellnera vyjádřila k tomu, jaké záměry s dědictvím po nejbohatším muži Česka do budoucna má. Majetek rodiny odhaduje časopis Forbes na 383 miliard korun, její členové v PPF dohromady vlastní podíl 98,93 procenta.

Z vyjádření generálního ředitele Jiřího Šmejce navíc vyplývá, že se PPF hodlá stáhnout z Číny. Plánuje se soustředit na podnikání v Evropě a v USA, uvádí v analýze výroční zprávy Hospodářské noviny. Připomínají také, že se už podruhé nezaměřuje jen na finanční ukazatele, ale obsahuje popisy aktivit skupiny od telekomunikací přes nemovitosti až po e-commerce. Shrnuje zásadní transakce a informuje o aktivitách v oblasti udržitelnosti a filantropie.

Od roku 2021, kdy zahynul zakladatel skupiny Petr Kellner, se stala správkyní rodinného majetku jeho manželka Renáta. Ta ve zprávě zmiňuje těžké začátky v nové roli. S fungováním jednotlivých součástí skupiny se podrobně seznamovala v době, kdy se rodina musela vyrovnávat se ztrátou nejbližšího člověka. Loni pak už skupina řešila spíše praktické problémy a "hledala novou stabilitu a cesty do budoucna".

V úvodním slově zmiňuje Kellnerová i charitativní projekty, například podporu ukrajinským uprchlíkům, aktivity školy Open Gate či pomoc českým studentům na zahraničních vysokých školách.

"Naplno jsem uvědomila, co pro mě skupina a její podnikání znamená. Je to především zodpovědnost k manželovu odkazu, protože on celou PPF vybudoval od nuly a věnoval jí zásadní část svého života," uvádí Kellnerová.

Výroční zprávu také doprovází komentář Jiřího Šmejce, kterého hlavní dědička před rokem pověřila, aby skupinu vedl. Podle něj PPF v uplynulém roce potvrdila stabilní pozici nejvýznamnějšího investičního holdingu ve střední Evropě. Správně reagovala na problémy a ukázala, že se umí vyrovnat i s mimořádnými překážkami.

Nejvýznamnější byl podle Šmejce rychlý odchod z ruského trhu. "Otázkou přitom nebylo, zda odejít (to bylo od počátku jasné a já mohu pouze zopakovat, že to považuji za jakési vyjádření dobrých mravů), ale jak to udělat. Nakonec se nám podařilo opustit ruský trh v rekordně krátké době a finanční ztrátu s tím spojenou navíc z velké části vykompenzovat podnikatelskými úspěchy v jiných sektorech a v dalších teritoriích," uvádí.

Úspěšné stažení podle šéfa potvrdilo, že odhodlání přenést byznys do vyspělých zemí není jen proklamací. "S tímto trendem souvisí i postupný prodej našich aktiv ve východní Asii," připomíná Šmejc.

PPF postupně prodává byznys v Asii, kde pod značkou Home Credit nabízí spotřebitelské půjčky. Loni uzavřela dohodu o prodeji Home Creditu na Filipínách a v Indonésii. Koupila jej japonská banka Mitsubishi UFJ Financial Group.

Na některých asijských trzích nemůže Home Credit kvůli regulaci získat bankovní licenci, což financování spotřebitelských půjček prodražuje. PPF tu musí hledat partnera, nebo byznys odprodat.

V budoucnu nebude moci samostatně podnikat podle Šmejce ani v Číně. Své aktivity v jedné z nejlidnatějších zemí světa buď prodá lokálnímu partnerovi, nebo zemi opustí. "Na rozdíl od jiných asijských zemí vlastně nevidíme způsob, jak ten byznys dlouhodobě samostatně dělat," uvádí generální ředitel skupiny.



PPF se proto soustředí na západní trhy, především na Evropu. "Nějakou část peněz asi budeme investovat i do Ameriky, ale nicméně pro nás nejdůležitější bude trh Evropské unie a tam bychom chtěli posilovat," říká Šmejc.

Skupinu nyní ovládají dědicové Petra Kellnera, kromě vdovy po finančníkovi ještě jejich tři dcery a syn z Kellnerova staršího vztahu. Renáta Kellnerová v PPF vlastní 59,4 procenta a každé z dětí 9,89 procenta.

Kam všude sahá PPF Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství.

Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll.

Až na desetiprocentní podíl má opci také Šmejc. Musí ale splnit vytyčené byznysové milníky, aby ji mohl uplatnit mezi třetím a pátým rokem od nástupu do funkce, připomínají Hospodářské noviny.

"Nemám rád prohlášení, že určitě chceme dělat minimálně takové zhodnocení ročně nebo dobudeme tento Řím, nebo tento Řím," uvádí Šmejc ve videu k výroční zprávě. "Určitě chceme zhodnocovat skupinu. Chceme, aby se nám dařilo byznysově, ale zároveň chceme, abychom byli pyšní na to, jaké byznysy budujeme, jak je budujeme, a aby - když se nám to podaří - nás zase naopak z toho nepřepadla taková ta arogance - arogance, že jsme jediní nejlepší a nejchytřejší na světě," prohlašuje.

