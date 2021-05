Výrobce legendárního nožíku rybička bojuje s plagiátory. Brání se i právní cestou

Výrobce legendárního zavíracího nožíku rybička bojuje s plagiátory. Proti prodeji nekvalitních kopií se firma Mikov z Mikulášovic na Děčínsku brání i právní cestou. V pondělí to řekl mluvčí společnosti Bedřich Jetelina.

"To, že náš nůž rybička stojí někomu za to, aby vytvářel jeho plagiát, se sice může jevit svým způsobem jako vyznamenání, ale ve skutečnosti je to parazitování na práci a úsilí jiných," uvedl Karel Ježek, ředitel a majitel firmy Mikov, která loni dodala na trh přes 300 000 rybiček.

Mikov se již v minulosti kopírování tohoto nožíku bránil soudně a dosáhl pravomocného rozsudku, který zakázal prodej padělků a plagiátorům udělil finanční sankci ve výši 300 000 korun za zneužití známky na prodávaných falzifikátech. Falešné nožíky se vyráběly v Číně a prodávala je síť tuzemských obchodů s domácími potřebami. Rybičky byly nekvalitní, brzy se otupily, navíc byly dražší než originál.

Prodejce neautorizovaných kopií Mikov oslovuje a upozorňuje je na protiprávní a neetické chování. "Pokud s nimi nenajdeme společnou řeč, samozřejmě postupujeme dále právní cestou. Zákon přece porušuje jak ten, kdo kopie vyrábí, tak i ten, kdo je prodává. Pravomocný rozsudek nad plagiátory může být pro všechny důrazným varováním," uvedl Ježek.

Rybička patří k ikonám českého designu. V Českém Švýcarsku v minulosti vznikly i ojedinělé kusy jako byla zlatá rybička s okem z českého granátu nebo rybička z kapslí od kávy. Mikov je největším českým výrobcem nožířského zboží, kancelářské techniky a průmyslových spojovačů a hřebíkovačů. Do skupiny patří i největší český producent ručního nářadí Narex Bystřice.