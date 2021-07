Vinyly pokračují ve velkém návratu na scénu. Jejich prodeje opět překonaly tržby z CD

Pandemie nemoci covid-19 přerušila živá hudební vystoupení, zájem hudebních fanoušků však neopadl. Výrazně vzrostl zvláště prodej vinylových desek, který dokonce překonal CD. Za prvních šest měsíců letošního roku se prodalo 19,2 milionu vinylových alb, zatímco CD se prodalo 18,9 milionu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila analytická společnost MRC Data.

Vinyl se v posledních letech pomalu vrací na scénu. V roce 2020 ve Spojených státech podle údajů Svazu amerického nahrávacího průmyslu tržby z prodeje desek poprvé po 34 letech překonaly tržby z prodeje CD.

Trend rostoucího zájmu přitom pokračuje. Počet prodaných vinylových dlouhotrvajících (LP) desek stoupl za šest měsíců o 108 procent.

Nejprodávanějšími vinylovými hudebními alby za pololetí byly Evermore Taylor Swiftové, Fine Line Harryho Stylese, Good Kid M.A.A.D. City Kendricka Lamara a When We Fall Asleep, Where Do We Go? zpěvačky Billie Eilish.

Růst zájmu o vinyly přichází v době, kdy hudební průmysl bojuje o to, aby udržel krok s poptávkou kvůli výpadkům výroby způsobeným pandemií. MRC Data v tomto případě upozornila na album Ariany Grande Position, které je na streamovacích službách k dispozici od loňského 30. října, ale na desce se objevilo až letos na počátku dubna. První týden, kdy se objevil vinylový nosič, se prodej tohoto alba zvýšil o 1614 procent. Celkem se za první týden prodalo 32 000 vinylových alb, což byl třetí nejvyšší týdenní prodej vinylového alba od roku 1991, kdy MRC Data začala tento údaj sledovat. Nejvyšší prodej mělo album Evermore s týdenním prodejem přesahujícím 100 000 alb a druhé je Lazaretto Jacka Whitea s týdenním prodejem 40 000 kusů z roku 2014, uvedl server CNBC.