Vážnosti situace si je vědoma celá vláda. Zemědělci nedodrželi slib, tvrdí Výborný

Vážnosti situace v zemědělství si je podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) vědoma celá vláda. Mrzí ho prohlášení Agrární komory a Zemědělského svazu, že nebyla naplněna jejich očekávání podpory. I s ohledem na možnosti státního rozpočtu není možné vyhovět všem požadavkům, řekl Výborný. Agrární komora a Zemědělský svaz svým členům podle něj nepředávají úplné informace.

Ministr zemědělství Marek Výborný při debatě se zemědělci, kteří přijeli protestovat do Prahy 19. února 2024 | Foto: Radek Bartoníček

Výborný zopakoval, že je se zemědělci připraven dál jednat, na ultimáta ale přistupovat nebude, uvedl. "Vláda i já jako ministr zemědělství jsme si velmi dobře vědomi nelehké situace nejenom českých, ale také evropských zemědělců. Já se tomu poslední dny a týdny skutečně věnuji jako naprosté prioritě, abych dokázal doručit podporu a pomoc, kterou si čeští zemědělci skutečně zaslouží," řekl Výborný.

Doplnil, že vláda letos přidá peníze na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění u zaměstnanců.

"Minulý čtvrtek jsme se i za účasti pana premiéra a ministra financí dohodli na jednoznačných krocích pro podporu českého zemědělství. V pátek jsem to sdělil vedení všech tří nevládních organizací (Agrární komora, Zemědělský svaz, Asociace soukromého zemědělství), takže informace měly. Mrzí mě, že je v úplnosti nepředávají dál svým členům, případně, že sdělují informace nepravdivé," řekl Výborný. Dodal, že v neděli zemědělským podnikům odeslal dopis, kde jim vysvětlil, jaké jsou možnosti podpory sektoru a žádal je o pochopení.

Zemědělci podle Výborného nedodrželi svůj slib, že nebudou ve čtvrtek protestními jízdami techniky blokovat dopravu v Praze. Vysypání hnoje před úřadem vlády pak považuje za neférový přístup. Řidiče, který hnojem zasypal i tramvajové koleje, a zkomplikoval tak provoz MHD, policisté podle svého vyjádření na X zadrželi.

Vysypání hnoje podle mluvčí Agrární komory Barbory Pánkové nebylo v plánu čtvrtečního protestu. Organizátoři se od toho ale nedistancují, řekla. Hnůj před úřadem vlády podle ní svědčí o tom, že jsou zemědělci na vládu opravdu naštvaní.

Na svém facebookovém profilu se Agrární komora za vysypání hnoje následně omluvila policistům a požádala o pochopení. "Jedou s námi malí sedláci, kterým jde doslova o život. Jsou zoufalí a rozzlobení na vládu Petra Fialy, která je místo pomoci nálepkuje a uráží," sdělila Agrární komora na facebooku.

Výborný zopakoval, že plánuje o domluvených dvou miliardách korun navíc na podporu zemědělství pro příští rok podepsat s premiérem Petrem Fialou (ODS) a Zbyňkem Stanjurou (ODS) memorandum. "Mohli jsme to ve čtvrtek podepsat, ale muselo by to být v jiné atmosféře, v jiných kulisách," doplnil.

Zemědělci požadují od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanění evropské provozní dotace.