V extrémní chudobě se kvůli pandemii ocitne 60 milionů lidí, tvrdí šéf Světové banky

Ekonomické dopady pandemie způsobené novým typem koronaviru budou možná patrné až deset let. V rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio 4 to řekl prezident Světové banky (SB) David Malpass. Pandemie podle něj zasadila globální ekonomice zničující ránu, po které se více než 60 milionů lidí ocitne v extrémní chudobě. Až miliardy lidí pocítí dopady na své životní úrovni.

Světová banka definuje extrémní chudobu jako situaci, kdy má člověk k dispozici méně než 1,90 USD (45 Kč) na den. Kvůli pandemii se ale podle šéfa SB dá očekávat, že více než 60 milionů lidí bude mít k dispozici méně než 1,25 USD (29,90 Kč) na den.

"Kombinace samotné pandemie a uzavírek znamená miliardy lidí, jejichž živobytí bylo narušeno. To je znepokojivé," upozornil šéf Světové banky. "Jak přímé dopady, což znamená ztrátu příjmu, tak i dopady na zdraví, a tedy sociální dopady, jsou opravdu tvrdé," dodal.

"Vidíme, že i když akciové trhy ve Spojených státech jsou relativně vysoko, tak lidé v chudých zemích nejenže jsou bez práce, oni si nedokážou práci zajistit ani mimo oficiální ekonomiku. A to bude mít dopady až deset let," řekl šéf Světové banky.

Světová banka, stejně jako další globální finanční instituce, poskytuje podporu zemím nejvíce zasaženým koronavirem. Už ale avizovala, že další pomoc, a to v mnohem větším rozsahu, ještě bude potřeba. Komerční banky či penzijní fondy SB vyzvala, aby chudým zemím prominuly část dluhů. Malpass by také rád, aby úvěrové instituce pravidla poskytování půjček zjednodušily, aby ostatní investoři měli větší důvěru do ekonomik těchto zemí vkládat peníze.

Malpass koncem května řekl, že Světová banka už spustila nouzové programy koronavirové pomoci ve 100 rozvojových zemí a zavázala se poskytnout zvýhodněné půjčky a garance zhruba za 5,5 miliardy USD (přes 129 miliard Kč).

Šéf SB připustil, že problémem jsou škody, které utrpěl globální obchod, stejně jako snaha dostat dodavatelské řetězce blíž k domovu nebo zavádět obchodní bariéry. "Když omezíte obchod, vytváříte další napětí a nerovnost… Já jsem si jist, že (globální ekonomika) bude v budoucnosti propojená, ale možná méně, než byla před covidem," řekl. Nakonec se podle něj ale podaří potíže překonat, protože lidé se přizpůsobí a dokážou se s problémy vyrovnat.