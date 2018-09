Úroda jablek má být o čtvrtinu vyšší než loni. Sadaři přesto čekali lepší výsledky

Letošní úroda jablek by podle odhadů měla být meziročně o čtvrtinu vyšší. Sklizeň hrušek dvojnásobná.

Holovousy - Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k 1. září měla meziročně vzrůst o 25 procent na 127 707 tun. Sklizeň hrušek by měla vzrůst dvojnásobně na 8158 tun. Proti odhadům z letošního června je však odhad úrody nižší. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Ještě v červnu sadaři čekali u jablek nárůst sklizně o 48 procent na úroveň 150 000 tun a u hrušek téměř na 11 000 tun.

Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka za snížením odhadu úrody jablek je letošní mimořádné sucho a teplo, které postihlo většinu pěstitelských oblastí. "Plody jsou kvůli suchu menší, na ovoci jsou i přímé škody z tepla a slunečního záření. Možná až 60 procent jablek skončí v průmyslovém zpracování, ovoce na poškozených plochách se ani sklízet nebude," řekl Ludvík.

Vývoj sklizně jádrovin v intenzivních sadech v ČR a odhad v tunách:

Období 2015 2016 2017 odhad k 1.9.2018 Jablka 155 640 126 434 101 844 127 707 Hrušky 10 002 6643 4043 8158

Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Místo původně očekávané nadprůměrné úrody bude u jablek zřejmě letošní sklizeň průměrná. Zářijový odhad necelých 128 000 tun jablek je přesně na úrovni průměru sklizní posledních pěti let.

U hrušek je očekávaná úroda 28 procent nad pětiletým průměrem. V nárůstu u hrušní se projevuje příznivá věková struktura sadů, kdy převážná část výsadeb je na počátku plodnosti a v plné plodnosti.

Poslední odhad sklizně k 1. září se týká jen jádrovin, protože ostatní ovoce je již většinou sklizené. Sklizeň jablek je nyní v plném proudu a potrvá přibližně do konce října.

Definitivní údaje o sklizni všech druhů ovoce budou k dispozici příští rok v lednu.