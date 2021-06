Video: Éra Concordů se vrací. Nadzvukový Overture slibuje extrémní pohodlí i rychlost

Nasednout v New Yorku do letadla a vystoupit v Londýně za pouhé tři a půl hodiny. Za několik let by takové cestování mohlo být opět realitou. Americká letecká společnost United Airlines totiž od firmy Boom Supersonic koupí 15 letadel Overture s opcí na dalších 35 strojů. Podle jejich prohlášení nadzvuková letadla s prvními pasažéry vzlétnou v roce 2029.

0:48 Propagační video nového nadzvukového letadla Overture od společnosti Boom Supersonic | Video: Youtube/Boom Supersonic