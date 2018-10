Twitter se chce zbavit tlačítka pro lajk. Podle sítě to má zvýšit úroveň diskuse

Twitter se podle slov svého zakladatele brzy zbaví tlačítka pro lajk. Jako náhrada má stačit funkce "uložit do záložek".

San Francisco - Konec lajků od followerů na Twitteru. Zakladatel oblíbené sociální sítě Jack Dorsey minulý týden přiznal, že tlačítko ve tvaru srdce nikdy neměl rád a že by se jej měla sociální sít brzy zbavit. Informoval o tom britský deník Telegraph.

Od odstranění tlačítka si Twitter slibuje zvýšení kvality debat. Twitter vznikl v roce 2006, tlačítko ve tvaru srdce přidal však až v roce 2015, aby tak nahradil hvězdičku, kterou si lidé mohli ukládat tweety na později.

Tuto funkci firma opět obnovila letos v březnu. Nyní tak lze v mobilní aplikaci "přidat tweet do záložek" a otevřít si jej později. V půlce října na konferenci WIRED25 Dorsey prohlásil: "Máme velké tlačítko pro lajk ve tvaru srdce a tím motivujeme lidi chtít jich více. Je to správně? Oproti přispívání do veřejné diskuse a zdravé konverzaci. Jak podporujeme zdravou konverzaci?"

Experti tlačí na změny sociální sítě kvůli stoupajícímu množství trollů, kteří se snaží ovlivňovat veřejné mínění. Řada celebrit z Twitteru navíc odešla kvůli zvyšujícímu se agresivnímu chování od "fanoušků".

Tlačítko pro lajk v současnosti funguje jako jedna z hlavních funkcích na konkurenčním Facebooku. Podle psychologů ovšem může tento systém způsobit závislost mezi mladistvými. Na sociálních sítích totiž funguje trend, kdy lidé něco sdílí a pokud nedostanou dostatečný počet lajků, příspěvek, fotku nebo video radši smažou.