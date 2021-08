Každá druhá zkontrolovaná zmrzlina nesplnila hygienické limity, vede vanilková

Skoro polovina točených a kopečkových zmrzlin v celém Česku zkontrolovaná Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí letos nesplnila hygienické limity. Novinářům to v jedné z prodejen v Brně řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Podle něj inspektoři dosud zkontrolovali po celé zemi 97 vzorků a nevyhovělo 47.

Rozbory potvrdily nadlimitní počty bakterií, dále se kontroluje složení zmrzliny i výrobní zařízení. Mezi nevyhovujícími vzorky převažuje vanilková, což inspekce přičítá rozšířenosti příchutě.

Podle Kopřivy inspektoři chodí spíš do prodejen, kde očekávají problémy, nebo takových, které už dříve pochybily. "Dosud jsme hodnotili 97 vzorků zmrzliny a lze říct, že každá druhá nesplnila limity. Je to jeden z nejhorších výsledků z posledních let. Vedeme pak správní řízení, ve kterém hrozí sankce desítky tisíc korun," uvedl Kopřiva.

Dodal, že do Minoritské ulice v Brně do prodejny Ještě jednu zavítali inspektoři kvůli tomu, že je nová, ale nezjistili tam žádné závažné problémy.

"Za hlavní příčinu lze považovat nedodržení hygieny výroby, nedostatečnou sanitaci zařízení a kontaminované vstupní suroviny. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu," vyjmenoval Kopřiva. Podle něj někteří provozovatelé na konci dne nelikvidují neprodanou zmrzlinu a následující den ji vrací zpět do stroje, čímž se mohou přenášet bakterie ze stroje na zmrzlinu a zpět.

V provozovnách s problémy zakázali inspektoři používání zařízení a nařídili jeho sanitaci. Až po vyhovujícím výsledku rozboru akreditovanou laboratoří lze zařízení znovu používat.

Loni při kontrolách zmrzlin nevyhověla také polovina vzorků, předloni 37 procent a o rok dříve 30 procent. Kromě toho inspektoři letos hodnotili 34 vzorků ledů do nápojů a 22 z nich nesplnilo hygienické limity. Objevovaly se tam bakterie. Podle Kopřivy to lze přičíst podcenění hygienické praxe při výrobě ledu a pravidelné dezinfekce výrobníků ledu.