Evropské dluhopisy končí. ECB dala na program za tři a půl roku 67 bilionů

Aktualizováno před 1 hodinou

Evropská centrální banka (ECB) tento měsíc ukončí program nákupu dluhopisů, kterým několik let podporovala inflaci a hospodářský růst v eurozóně. Banka tímto programem pumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze. ECB zároveň mírně zhoršila odhady růstu ekonomiky eurozóny pro letošní i příští rok Oznámila také, že bude ekonomiku dál podporovat, a to například prostřednictvím nízkých úrokových sazeb.

Banka nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se letos zvýší o 1,9 procenta, zatímco dříve počítala s dvouprocentním růstem. Odhad růstu pro příští rok banka snížila na 1,7 procenta z dříve předpokládaných 1,8 procenta. Euro v reakci na nové prognózy ECB zamířilo dolů a ztrácelo až 0,3 procenta. Později však část ztrát smazalo a vykazovalo pokles o pouhou desetinu procenta na 1,136 USD. Šéf ECB Mario Draghi na dnešní tiskové konferenci upozornil, že ekonomika eurozóny je nadále podporována nízkými úrokovými sazbami a silnou domácí poptávkou. Poukázal nicméně na přetrvávající nejistotu související například s geopolitickými faktory, hrozbou protekcionismu či výkyvy na finančních trzích. Své hlavní úrokové sazby dnes ECB podle očekávání ponechala na rekordních minimech. Zopakovala, že sazby by na současných úrovních měly zůstat přinejmenším do léta příštího roku. Základní úroková sazba ECB se v současnosti nachází na rekordním minimu nula procent. Banka prostřednictvím programu nákupu dluhopisů pumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze. Po ukončení programu bude nadále reinvestovat peníze ze splácených dluhopisů. Tyto reinvestice budou podle ECB pokračovat i po zahájení zvyšování úroků. ECB nákupy dluhopisů zahájila v březnu 2015. Od té doby na ně celkově vynaložila kolem 2,6 bilionu eur (67 bilionů Kč), což představuje zhruba 7600 eur (téměř 200 000 Kč) na jednoho obyvatele eurozóny, napsala agentura Reuters. Od letošního října ECB snížila měsíční objem nákupů dluhopisů na 15 miliard eur (zhruba 388 miliard Kč) z předchozích 30 miliard eur. V dřívějších fázích programu přitom měsíční objem nákupů dosahoval až 80 miliard eur. Přehled Bezpečnější a pevnější. Podívejte se na nové eurobankovky, padělatelům zamotají hlavu