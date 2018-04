Stávka v Air France a francouzské železnici ochromila četné spoje. Ruší se i lety do Prahy

před 56 minutami

Paříž - Zaměstnanci francouzských aerolinek Air France dnes druhým dnem stávkují za vyšší mzdy, zrušeno bylo 30 procent letů. Požadují šestiprocentní nárůst mezd s argumentem, že se jim nezvyšovaly od roku 2011. V zemi stávkují i železničáři a studenti.

Stávka se dotýká i spojení s Českou republikou. Zrušen je let Air France v 19:45 z Paříže do Prahy a ve 20:35 z Prahy do Paříže.

Od února stávkoval pozemní a palubní personál Air France již celkem devět dní a podle francouzských serverů by k nim měly další přibýt. Po třídenním jednání odborové svazy totiž odmítly nabídku vedení na okamžitý nárůst mezd o dvě procenta a posléze o dalších pět procent v průběhu tří let.

Francie přitom v těchto dnech čelí i pokračující stávce železničářů. Podle státních drah SNCF dnes jezdil pouze každý třetí rychlovlak. Zaměstnanci protestují proti reformě, která je má připravit o dosavadní finanční výhody i o jistotu zaměstnání. Zákon v úterý schválila dolní komora parlamentu, nyní jej čeká projednávání v Senátu.

V protestech po celé Francii pokračují také studenti. Dnes obsadili i Pařížský institut politických studií (Sciences Po), kde studoval i prezident Emmanuel Macron. Protestují proti reformě přijímacího řízení, která podle jejich názoru znesnadní absolventům středních škol přístup na veřejné vysoké školy.

Vlnu nesouhlasu vzbudily i plány vlády více zdanit důchodce, snížit stavy v některých nemocnicích a reorganizovat soudnictví. Macron řekl, že se protesty nenechá odradit a reformu francouzské ekonomiky uskuteční. "My tu reformu potřebujeme," řekl.