+45 fotografií

Leg godt, hezky si hrajte – takový pokyn dal do názvu firmy Lego její zakladatel Ole Kirk Christiansen v roce 1932. Zaměstnanci, kteří dnes sestavují v kladenské továrně obří propagační modely Lega, ho plní každý den. Bavilo by vás to také? Podívejte se, co byste měli umět a s čím dalším se v továrně setkáte. Na obrázku je model kladenské továrny. Foto: LEGO Production