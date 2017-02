Stát udělil první licenci k legálnímu kasinu na internetu. Fortuna spustí ruletu během pár dnů

před 3 minutami

První licenci na legální online kasino dostala Fortuna. Právě online kasino má být spolu se sportovními sázkami to, na čem budou sázkové firmy vydělávat. V dalších dnech by mohla přibýt Sazka. Na českém internetu po léta fungovaly desítky zahraničních online kasin, u nichž Češi sázeli miliardy korun. Ty ale od letoška musely své služby zastavit.

Praha - Ministerstvo financí udělilo první, v současné době hodně žádanou licenci na provoz kasina na českém internetu. Povolení dostala česká sázková firma Fortuna, a to v noci ze čtvrtka na pátek. Už v lednu ministerstvo udělilo první licenci podle nové regulace - tu dostal server Pokerstars, ale týkala se jen karetních her, nikoliv rulety.

"Jsme hrdí na to, že jsme jako první společnost v České republice splnili náročné podmínky definované novou legislativou a získali licenci," říká generální ředitel Fortuny David Vaněk. "Naši zákazníci budou první, kdo si v Česku zahrají online ruletu a jiné hry na internetu legálně, zcela v souladu s platnými zákony," dodává. Právě online kasino má být spolu se sportovními sázkami to, co má v budoucnu sázkovým firmám vydělávat.

Na tuzemském internetu po léta fungovaly desítky zahraničních online kasin, u nichž Češi sázeli miliardy korun. Podle ministerstva financí a tuzemské konkurence ale k tomu neměly povolení a neodváděly zde daně. Ministerstvo tyto společnosti v posledních dvou letech začalo označovat jako nelegální. Od ledna v Česku začala platit nová regulace hazardu a firmy musejí mít k provozu online sázek nebo kasin licenci.

Na začátku roku ji mělo jen 12 firem, a to jen na sportovní sázky, případně na karetní hry. Přitom Češi léta běžně sázeli zhruba u padesátky společností, které povolení v Česku neměly. Mezi těmito firmami byly i velké značky jako Bwin. Ministerstvo ale opakovanými hrozbami, upozorňováním regulátorů v jiných zemích a možností zablokovat internetové stránky dosáhlo toho, že se sázení z drtivé většiny v Česku zastavilo.

"Své služby vypnulo nebo omezilo své služby 48 z 55 sázkových společností bez licence. Jedná se o všechny velké firmy, naposledy tak minulý týden učinil Bwin," popisuje Ondřej Závodský, náměstek ministerstva financí zodpovědný za regulaci hazardu.

Podle něj je v současnosti "zablokováno" 90 procent nelegálního trhu. Ten přitom podle dřívějších odhadů tvořil až polovinu trhu online sázek v Česku.

Na licenci k online kasínu, tedy třeba ruletě, kostkám, automatům a dalším obdobným hrám, čekají i další čeští konkurenti Fortuny - česká sázková jednička Tipsport či Sazka.

Podle zdroje Hospodářských novin podrobně obeznámeného s procesem udělování licencí bude dalším českým subjektem, který povolení obdrží, Sazka. Mělo by tak být během několika dnů. Tipsport údajně bude ještě muset doplnit svou žádost, aby licenci mohl obdržet také.

V Česku se podle údajů ministerstva financí předloni na legálním trhu prosázelo téměř 40 miliard korun, za loňský rok lze podle průběžných výsledků sázkových firem čekat nárůst tohoto čísla. Sázkové firmy upozorňují, že u firem bez licencí Češi prosázeli obdobnou sumu 40 miliard korun.

autor: Milan Mikulka