Spotřeba piva loni klesla na 258 piv na obyvatele, snížila se i výroba

Pivovary v Česku loni uvařily 19,6 milionu hektolitrů piva, meziročně o 2,8 procenta méně. Snížila se také spotřeba piva na jednoho obyvatele ze 135 litrů v roce 2020 na 129 litrů. Objem výroby i spotřeba na hlavu klesá druhým rokem. Vyplývá to z dat Českého svazu pivovarů a sladoven.

Na český trh dodaly pivovary v roce 2021 14,8 milionu hektolitrů piva, oproti roku 2020 je to o 762 tisíc hektolitrů méně, což je propad o pět procent. V restauracích a hospodách se prodala čtvrtina produkce určené pro domácí trh.

Oproti předcovidovému roku 2019, kdy se vyrobilo 21,6 milionu hektolitrů piva, klesla produkce pivovarů o dva miliony hektolitrů. "Za dva roky covidu už každý obyvatel vypil o 30 půllitrů méně a s 129 litry jsme se dostali na historicky páté nejnižší číslo. Celkovou tuzemskou spotřebu ovlivnily hlavně dlouhotrvající protiepidemická opatření, omezování gastronomických provozů a turismu," uvedl předseda svazu František Šámal.

Nejoblíbenějším druhem piva zůstává ležák, tedy jedenácti- až dvanáctistupňové spodně kvašené pivo. Z celkové produkce tvoří ležáky 55 procent. Podíl výčepního piva byl téměř 41 procent. Kategorie ostatních piv tvořila čtyři procenta celkové produkce.

Nealkoholických piv a takzvaných beer mixů pivovary loni vyrobily téměř 1,5 milionu hektolitrů, meziročně o dvě procenta méně. Podle výkonné ředitelky svazu Martiny Ferencové pivovary na letošní rok připravily řadu novinek, hlavně pivní speciály nebo nové příchutě nealkoholických piv.

V loňském roce vzrostl vývoz piva o 236 tisíc hektolitrů na 5,2 milionu hektolitrů, z celkové produkce českých pivovarů je to téměř 27 procent. Nejvíce se pivo vyváželo do zemí Evropské unie. Více než polovina celého exportu, 2,7 milionu hektolitrů, se vyvezla do zemí sousedících s Českem.

Podle svazu se loni dařilo sladovnám, které vyrobily 518 tisíc tun sladu, což je o 6,7 procenta více než v roce 2020. Do zahraničí se vyvezlo 45 procent produkce, nejvíce do Německa a Polska. Chmele se loni vyprodukovalo 8306 tun, což je o 40 procent více než v roce 2020.

Podle předsedy svazu čeká pivovary složité období hlavně kvůli rostoucím cenám vstupních nákladů nebo nedostatku surovin, což souvisí hlavně s rostoucí inflací a válkou na Ukrajině.

"Tato situace zasáhne všechny pivovary, bez ohledu na jejich velikost. Budeme potřebovat spolupracovat s vládou i dalšími, abychom udrželi konkurenceschopnost jednoho z nejtradičnějších oborů u nás," dodal Šámal.

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se podílejí na výrobě piva. Mezi členy je 25 pivovarských společností, pět sladoven a 18 přispívajících společností.