Kostičky nesmí chybět. Máme na to celý systém, říká první Češka v čele továrny Lego

Alžběta Vejvodová, týdeník Ekonom

Po otevření továrny na výrobu stavebnic Lego v Kladně v roce 2000 a distribučního centra v Jirnech u Prahy o šest let později si Česko vysloužilo přezdívku Legoland. Továrna od té doby výrazně vyrostla. Z desítek zaměstnanců se staly tisíce. Od května má navíc české vedení. K hlavním úkolům generální ředitelky Michaely Horákové patří nejen dodávat miliony hotových stavebnic týdně.

Co je vaším nejoblíbenějším produktem z Lega?

Já si nejvíc užívám výrobky z Lega, které jako jeho zaměstnanci dostáváme o Vánocích. Je to vždy nějaká speciální limitovaná a neprodejná série. V posledních letech jsme takto měli vánoční dárek s motivem Hvězdných válek nebo jsme dostali sestavu různých trpaslíčků a hracích skříněk. Měli jsme Louskáčka z Lego Technic, protože jsme zrovna oslavovali výročí této produktové řady. V takovém duchu se naše vánoční dárky nesou a já si už ani neumím představit, že bych na Vánoce seděla u stromečku bez nich.

Generální ředitelkou továrny Lego v Kladně jste se stala na začátku května. Jak velká to byla změna oproti vaší předchozí pozici, v níž jste zodpovídala za výrobu stavebnic a interní logistiku?

V Lego Group pracuji už 12 let a právě to, že jsem za tu dobu prošla různými odděleními firmy, mi v nové roli hodně pomáhá. Dobře znám prostředí společnosti, měla jsem také to štěstí, že jsem mohla nové zkušenosti získat i v naší továrně v Mexiku, kde jsem strávila čtyři roky. Díky tomu jsem mohla detailně poznat i tu část výroby, kterou v Kladně nemáme. A to je pro mě nyní výhoda.

V mé roli ředitelky cítím také velkou podporu svého týmu a také všech expertů a specialistů, které v továrně máme. Úzce spolupracuji rovněž s kolegy v ostatních továrnách a v našich globálních odděleních. A nesmím zapomenout na podporu rodiny, díky které všechno zvládám mnohem snáz.

Co jsou vaše největší úkoly v pozici generální ředitelky?

Na prvním místě je samozřejmě dodávat, abychom měli na trhu dostatek zboží a zejména takové produkty, jaké si zákazník žádá. Ale naším specifikem v Kladně je především naše oddělení výzkumu a vývoje. Rozvíjí se u nás automatizace a digitalizace a finální řešení pak sdílíme s dalšími továrnami ve skupině. Jsme také testovací továrna, to znamená, že se u nás testují nové stroje a zařízení před tím, než je pouštíme dál do světa.

Co jste například v poslední době vyvinuli?

V současné době kolegové vyvinuli systém Vision. Jde v podstatě o skener, který nám pomáhá odhalovat poškození obalů stavebnic. Ten se tady otestoval a v tuto chvíli se už přenáší do dalších továren. Zaměřujeme se také na umělou inteligenci. Ve výrobě máme jeden velice zajímavý projekt, se kterým nám pomohlo ČVUT. V rámci něj usilujeme o to, aby naše stroje mohly být automaticky seřizovány za pomoci umělé inteligence.

Je něco, co byste do budoucna chtěla ve fungování továrny změnit?

Pro nás v Lego Group je důležitá kontinuita. O tu se musím i já zasadit. Strategické cíle pak máme stanovené v rámci celé skupiny a je mým úkolem je naplňovat. Máme naprosto jasně dané, jaké máme priority. To je zejména automatizace a digitalizace, kterou jsem už zmínila. Aktuálně také přecházíme na udržitelné materiály.

Takže důležitým úkolem je, aby se fóliové pytlíky, do nichž dáváme jednotlivé části našich stavebnic, nahradily papírovými. To se sice zdá být snadné, ale má to řadu vedlejších dopadů. Například papírové pytlíky jsou neprůhledné, je tedy potřeba upravit kontrolu. V porovnání s fólií zaberou víc místa, což má vliv na skládání stavebnic do krabic. To vše je potřeba vyřešit.

Udržitelnost je teď ve firemním sektoru velké téma. Je změna balení tím jediným, o čem uvažujete?

V kladenské továrně je to asi jeden z těch největších projektů, kterými se aktuálně zabýváme. Máme ale i jiné - dílčí - projekty, které se například týkají našeho výrobku samotného, nebo také provozu továrny. Například máme solární panely na střeše, zužitkováváme veškerou dešťovou vodu a podobně. Snažíme se v tomto směru pracovat tak, abychom náš svět udrželi v dobré kondici ještě dlouho.

V Kladně kostky nevyrábíte, pouze kompletujete. Jak ten proces probíhá, co jsou jeho nejdůležitější pilíře, které si musíte pečlivě ohlídat?

V první řadě musíme kostky roztřídit a zabalit. Přicházejí k nám ve velkých boxech - vždycky jedna barva, jeden druh. Máme na ně automatizovaný sklad, kde máme asi půl milionu těchto boxů. Do výroby si pak ze skladu vybíráme, co aktuálně potřebujeme, abychom mohli vyrobit konkrétní stavebnici, ve které musí být přesný počet kostiček, správný tvar, správná barva. Máme také oddělení takzvaného processingu, kde děláme dekorace například na minifigurky nebo sestavujeme některé elementy k sobě, tak, aby s tím potom děti neměly takovou práci. Například tak přiděláváme k tělíčku figurek ručičky.

Jak předcházíte tomu, aby některé kostičky ve stavebnici chyběly?

To je jeden z nejdůležitějších úkolů, které máme. Nechceme způsobit někomu smutek tím, že si doma nemůže stavebnici postavit, protože v ní něco chybí. Kvalita a její kontrola je proto pro nás to nejdůležitější. Vyvinuli jsme na to celý systém. Kostičky a stavebnice vážíme a tím odhalujeme případné nedostatky. Ty nejmenší ještě balíme zvlášť do balíčků a vážíme je zvlášť, aby byl výsledek co nejpřesnější.

Hotové stavebnice z Kladna nejprve míří do distribučního centra v Jirnech, než zamíří k zákazníkům. To ale leží úplně na opačném konci Prahy. Není to zbytečně náročné na přepravu?

Distribuční centrum v Jirnech je na opačném konci Prahy, ale nám především nabízí přesně ty skladové a provozní kapacity, které potřebujeme. Sváží se tam i stavebnice z dalších továren skupiny, například z Maďarska, a teprve odtud se rozváží po Evropě, do Afriky či na Blízký východ.

Je potřeba si uvědomit, že je to tak velký sklad - ve své době byl i vůbec největším v Česku -, že se ho nedá jen tak přesunout jinam. Co se týče nároků na přepravu, nedávno se nám podařilo pořídit kamion na elektrický pohon, takže věříme, že se nám i těmito kroky podaří snížit naši uhlíkovou stopu.

V Česku je v posledních letech extrémně nízká nezaměstnanost. Jak se v takovém prostředí drží v chodu továrna o třech tisících zaměstnancích?

Fluktuace našich zaměstnanců je naštěstí velice nízká. Přičítáme to tomu, jaké tady vytváříme prostředí, jaké dáváme benefity. Každý novopečený tatínek si například může vybrat šest týdnů otcovské dovolené a dostává za to plný plat, v případě maminek je to 26 týdnů.

Jsme firma zaměřená na děti a uvědomujeme si, že je pro jejich zdravý vývoj důležité navázat správné vazby s rodiči. A snažíme se v tom rodiče podporovat. Ale zároveň je jasné, že během života lidé zažívají i jiné fáze, kdy třeba vzniká potřeba pomoci i prarodičům nebo se postarat o někoho blízkého. Poskytujeme proto také zaměstnancům placené volno za tímto účelem. Noví zaměstnanci nás také vyhledávají kvůli tomu, jací jsme a co vyrábíme. Vyrábět Lego je pro spoustu lidí lákavé.

V posledních letech v Kladně přibývá zaměstnavatelů, začalo tu fungovat logistické centrum Lidl, developer Pannattoni teď staví velký nový byznys park, v němž mají vzniknout zhruba dva tisíce pracovních míst. Co pro vás tato nová konkurence na trhu práce znamená?

Věřím, že naši zaměstnanci oceňuji to, že jsme stabilní zaměstnavatel. Aktuálně nepociťujeme žádné nebezpečí, žádná rizika z rostoucího počtu dalších zaměstnavatelů ve městě. Naopak budeme rádi, když přibývajícím obyvatelům Kladna budeme moci poskytnout další možnosti kvalifikovaného zaměstnání.