Už žádné hračky pro holky či kluky. Lego končí s marketingem rozdělujícím pohlaví

Dánský výrobce stavebnic Lego přestane se svými výrobky cílit zvlášť na dívky a na chlapce. Chce tak pomoci překlenout "stereotypy zažité v dětských hrách", napsala agentura Bloomberg. Společnost upozornila, že to neznamená změnu jejích produktů, ale marketingu - sortiment přestane řadit do kategorií podle pohlaví.

Rozhodnutí v Legu padlo podle agentury Bloomberg poté, co z výzkumu mezi sedmi tisíci rodiči a dětmi ve věku od šesti do 14 let vyplynulo, že většina dětí rozděluje hračky právě podle pohlaví.

Tři ze čtyř hochů podle něj věří, že některé hračky jsou pouze pro dívky a jiné jen pro chlapce. Stejný názor vyjádřilo celkem 62 procent dívek. Rodiče k tomuto "zažitému stereotypu" podle společnosti ještě přispívají. Své syny podporují ve hře s legem v 59 procentech případů, zatímco u dcer je to jen ve 48 procentech případů.

Společnosti Lego v letošním prvním pololetí stoupl prodej o 36 a tržby o 46 procent. Čistý zisk se pak zvýšil o 140 procent na 6,3 miliardy dánských korun (21,5 miliardy Kč). Navzdory velkým investicím do dlouhodobých projektů a zvýšeným nákladům na dopravu a suroviny meziročně stoupl o 108 procent také provozní zisk.

Podle šéfa společnosti Nielse B. Christiansena Lego těžilo i z toho, že ve srovnání se stejným obdobím loni platilo méně omezení v souvislosti s nemocí covid-19. Firemní továrny jely nepřetržitě a znovu se otevřela většina podnikových prodejen.

Dvoumístná čísla růstu prodeje vykázaly všechny trhy. Podle Christiansena firma pociťuje silnou poptávku i nadále.

Lego proslavily barevné plastové stavebnice. Firmu založil v roce 1932 Ole Kirk Christiansen a pojmenoval ji podle dánských slov "leg godt", což znamená "hezky si hrajte". Christiansenové jsou teď nejbohatší dánskou rodinou a společnost Lego je podle výše tržeb největším výrobcem hraček na světě.

Jeden z výrobních závodů Lega je v Kladně, provoz tam zahájil v roce 2000. V kladenském závodě se stavebnice dekorují, kompletují se menší díly a balí. V ČR a Dánsku se vyrábějí stavebnice pro evropský trh. Další výrobní závody má firma v Mexiku, kde vyrábí zboží pro americký trh, a v Číně, kde vznikají výrobky pro asijský trh.