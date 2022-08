Kapesné nebude vyšší a někde nebude vůbec, ukázal průzkum. Rodiče potřebují šetřit

Jakmile začne školní rok, musí žáci základních i středních škol počítat peníze od rodičů ještě důkladněji než dříve. Průzkum mezi tisícovkou rodičů totiž ukázal, že mnozí budou svým dětem dávat nižší kapesné než dosud dávali, nebo tuto částku nechají stejnou. Vzhledem k tomu, že inflace dosahuje v Česku rekordů, děti si navíc koupí za stejné peníze méně věcí než dříve.

Kvůli rostoucím životním nákladům a snaze domácností šetřit dostane od rodičů v novém školním roce nižší nebo stejné kapesné 88 procent dětí. Vyplývá to z červencového průzkumu, který uskutečnila agentura Ipsos pro UniCredit Bank mezi zhruba tisícovkou lidí. Zvýšit dětem kapesné plánuje 12 procent rodičů, aby jim zachovali standard, na který jsou zvyklé.

Z rodičů, kteří dávají dětem kapesné, ho hodlají nechat ve stejné výši jako dosud více než tři čtvrtiny z nich. Každý desátý rodič dětem kapesné sníží, asi dvě třetiny těchto dětí dostanou až o 100 korun méně. Naopak o 100 korun si přilepší 41 procent potomků, kterým rodiče chtějí kapesné zvýšit. Do kasičky o 101 až 300 korun si bude moci dát 38 procent z dětí, jejichž rodiče plánují být od září štědřejší.

Nižší inflace by měla přijít příští rok

Výše kapesného se liší podle bank v závislosti na věku dítěte a jeho potřebách. Mladší děti si za peníze od rodičů kupují hlavně sladkosti a hračky, žáci středních škol kapesné vydávají za videohry či oblečení. Dřívější průzkum České bankovní asociace ukázal, že děti předškolního věku dostávají nejvýše 100 korun na měsíc, mladší žáci v průměru 130 korun a starší děti 280 korun měsíčně. Celkově kapesné letos dostává 63 procent dětí, loni to bylo 73 procent, uvedla asociace.

Kapesné alespoň zčásti automaticky dostávají podle průzkumu dvě třetiny dětí. Splnit nějakou podmínku, aby si vysloužili peníze od rodičů, musejí tři z deseti dětí.

Průměrná inflace v České republice bude podle odhadu analytiků UniCredit Bank od září do června příštího roku, tedy v průběhu nového školního roku, činit 13 procent. Meziroční inflace dosáhla v červenci podle dat Českého statistického úřadu 17,5 procenta, bylo to 0,3 procentního bodu více než v červnu. Česká národní banka očekává zlepšení situace příští rok, kdy by spotřebitelské ceny mohly klesnout na 9,5 procenta.