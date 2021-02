Restaurace fritují na olejích nevhodných pro lidi. Problém má každá pátá

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) zjistili loni pochybení při kontrole fritovacích olejů u 18,5 procenta kontrolovaných restaurací. Šlo o přepálené oleje, které se již nehodily k lidské spotřebě, uvedl mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. SZPI loni kontrolovala 38 provozoven, posuzovala 47 vzorků z nich. Proti předloňsku jde o zhoršení o 2,5 procentního bodu.

Podle mluvčího nejsou toto jediné kontroly fritovacích olejů, jde o každoroční plánovanou ucelenou kontrolní akci. Pokud by inspektor při návštěvě provozu měl podezření na pochybení, odebere podle něj vzorky kdykoliv navíc. Letos se při kontrolách u dvou vzorků zjistilo u dvou vzorků také velmi vysoký stupeň tepelného rozkladu olejů.

Pokuty se podle mluvčího pohybují při prvním méně závažném zjištění v řádu desítek tisíc korun, při opakovaném závažném zjištění mohou být i o řád vyšší.

Kontrola v laboratoři má podle vedoucí oddělení nutričně, technologicky a senzoricky významných látek Veroniky Smutné dvě části. Nejdříve se hodnotí senzoricky a poté analyticky na chromatografu. "Vzorek fritovacího oleje se ohřeje na hodnotu používání, tedy na 180 °C. Předloží se poté hodnotitelům, což je v tomto případě pět lidí. A ti hodnotí vzorek, co se týče barvy, vzhledu jako takového, jestli tam jsou zbytky fritovaných částic, nebo ne, jestli jde z toho dým. Pak hodnotí barvu, potom samozřejmě musí vzorek i ochutnat, takže vůni a chuť," řekla Smutná.

Podle ní se nedá přesně říct, kolika fritovacími cykly může olej projít. Různé oleje mají různé vlastnosti. Nejlepší na fritování je podle ní palmový olej, který ale lidé v současné době z ekologických důvodů odmítají. Při porovnávání tuzemských olejů je podle ní vhodnější řepkový než slunečnicový.

Zákazník může poznat přepálený olej, který může obsahovat látky škodlivé pro zdraví, i podle vlastních smyslů. "Poznáte to na barvě, když se vám žlutý olej zabarví do tmava až hněda, tak určitě už je něco špatně. Když vám tam plavou zuhelnatělé kousky potravin, tak to také není v pořádku," dodala. Pokud má olej vyšší viskozitu, je podle ní také třeba jej vyměnit.