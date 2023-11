Rosa market míří do konkurzu. Firma v Česku provozovala prodejny Enapo

Společnost Rosa market, která provozovala převážně na Moravě prodejny potravin ENAPO, zamířila do konkurzu. Vyplynulo to ze středečního přezkumného jednání u Krajského soudu v Brně, kde samosoudkyně Pavla Mozgová oznámila, že dlužník vzal návrh na reorganizaci zpět s ohledem na dosavadní průběh insolvenčního řízení.

Provozuje už jen jedinou prodejnu v domovské Kroměříži, kde má také sklad. Za podnikem zůstaly pohledávky téměř 530 milionů korun.

Firma na sebe podala insolvenční návrh v červnu. Od té doby koupila jejích 60 prodejen za 45,1 milionu korun firma COOP s řetězcem obchodů. Dalších 24 prodejen převzali nájemci i se zaměstnanci a 43 ztrátových prodejen bylo zavřeno a zaměstnanci propuštěni. Insolvenční správce Dominik Hart už také pořídil soupis majetkové podstaty a kromě zhruba 60 milionů korun na účtě jsou její součástí nemovitosti a movitý majetek, což jsou z velké části auta či vybavení zavřených prodejen.

Část věřitelů je zajištěných, ti mohou být uspokojeni, až vydají pokyn ke zpeněžení zajištěného majetku. Zatímco zásoby potravin by bylo vhodné prodat co nejdříve, u dalšího majetku je potřeba udělat znalecké posudky.

Věřitelé by tak mohli být uspokojeni v prvním pololetí příštího roku, řekl Hart ČTK. Ale ani zajištění věřitelé podle Harta nebudou patrně uspokojeni zcela. Nezajištěné pohledávky činí zhruba 460 milionů korun a Hart očekává při optimistickém scénáři, že by k jejich částečnému uspokojení mohlo být k dispozici 70 milionů. První peníze by mohli tito věřitelé dostat také příští rok. "Insolvenční správce má možnost prodávat majetek přímo, v případě hodnotnějších nemovitostí i prostřednictvím dražby," nastínil Hart budoucí vývoj. Celkově se přihlásilo přes 600 věřitelů.

Společnosti se nedařilo už delší dobu, loni ztráta dosáhla 145 milionů korun. Důvodem byl pokles marží, navýšení vstupních nákladů a inflační tlaky, což byly faktory, které se propisovaly do hospodaření i letos. Do 25. června firma vyčíslila ztrátu na 57 milionů korun. Dlouhodobě firma provozovala sama 129 prodejen a existovaly další stovky franšíz. První měsíc po insolvenčním návrhu zkoušela fungovat, ale tržby nestačily ani na pokrytí fixních nákladů. Dnes společnosti zůstalo 27 zaměstnanců, kteří ještě nedostali výpověď.