Venkov se mění v konzum, role hospodáře se vytrácí. Projekt EU chce posílit úlohu žen

Řidič nákladního auta sjel po nárazu do svodidel na mostě u obce Svatý Jan na Příbramsku do Slapské přehrady. Na místě zemřel, nikdo jiný podle policie v autě nebyl. Z vody by havarované vozidlo mělo vyprostit auto soukromé odtahové firmy. Na místě je připraven i vyprošťovací tank hasičského záchranného sboru, řekl mluvčí hasičů Jan Sýkora. Havárie se stala v pondělí kolem 9:15. Řidič uvízl v kabině potopeného auta a zahynul.

"Pojišťovna požaduje, aby auto z vody vytáhlo auto jejich firmy, ale pokud se to nepovede, jsme připraveni použít na to speciální vyprošťovací tank ze Zbiroha, který je tady už připraven," řekl Sýkora. S vyprošťováním pomáhají potápěči. S havárií se do vody podle Sýkory dostaly i provozní kapaliny. "S vodohospodáři jsme domluveni, že po vyproštění auta začnou odpouštět vodu, tím se vytvoří větší proud a kapaliny zachytíme v norných stěnách," doplnil Sýkora.

Řidič podle policie zatím z neznámé příčiny přejel do protisměru a naboural do svodidel, prorazil je a spadl z mostu do přehrady. "Jednalo se 57letého muže, byla nařízena soudní pitva," řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Silnice I/18 bude podle ní pro řidiče uzavřena zřejmě do úterního dopoledne. "Pro řidiče jsou stanovené objízdné trasy," řekla Suchánková.