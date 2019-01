Šizené potraviny z trhu dostaneme. Dvojí kvalitu by mohla unie trestat, říká Poc

? Martina - 22. 1. 17:12 Kdy budu mít záruku, že si v českých obchodech koupím stejně kvalitní zboží jako v Německu? Děkuji. Pavel Poc: Dobrý den, vítám všechny na online chatu z Bruselu a začínáme práv Věší otázkou. Pokud vše půjde dobře, tak od ledna 2020 bude tak zvaná "dvojí kvalita" postavena v EU mimo zákon. Všeobecnou úroveň kvality ale určuje také náročnost trhu. Cím budeme náročnější, tím lepší výrobky na našem trhu budou.

? Milan Žák - 22. 1. 17:41 Proč by mělo spotřebitelům vadit, že v každé zemi je jiné složení stejně vypadajícího výrobku? Kolik spotřebitelů doopravdy nakupuje v několika zemích, aby existovala byť jen teoretická možnost, že se při nákupu zmýlí? Není prostě jednodušší si přečíst složení výrobku v obchodě, kde spotřebitel uskutečňuje nákup a podle toho se rozhodnout pro jeho koupi? Pavel Poc: Dobrý den, jednoduše proto, že nikdo nechce za stejné peníze dostat náhražku. Nejde o to, jestli spotřebitel nakupuje v několika zemích, jde o to, aby výrobci na některých trzích nešvindlovali na úkor zákazníků. Složení výrobku si přečíst lze, to jistě, ale ve stejném obalu by měl být výrobek se stejným složením, který tam zákazník očekává. Pokud mám krabici pizzy od jednoho výrobce, která vypadá úplně stejně, tak musí obsahovat stejný sýr všude v EU, není možné aby v jedné zemi byla místo sýra náhražka z rostlinného tuku. Jednotný trh musí složit spotřebitelům.

? Honza - 22. 1. 18:23 Vážený pane europoslanče,



zajímalo by mě, co si myslíte o jogurtu, který je čerstvý i po 13 měsících a chutná jako čerstvý? Pavel Poc: Dobrý den, nebude to asi "živý" jogurt. Spotřebu bude nejspíš prodlužovat nějaký způsob konzervace. Použité přídatné látky by měly být ze zákona uvedené na obalu potraviny. Asi bych zvažoval, zda je to potravina, kterou chci a potřebuji jíst.

? Michael - 22. 1. 18:35 Dobrý den, proč západní výrobci neustále omílají tu frázi, že na východě jsou rozdílné chutě? Přitom musejí vědět, že např. separát je horší než maso! Jinak aktivita politiků v této věci je skoro nulová. Měli by více ve svých proslovech veřejně jmenovat západní značky, které u nás šidí potraviny. Děkuji za odpověď. Pavel Poc: Dobrý den, aktivita politiků ČSSD nulová rozhodně není. Kolegyně Olga sehnalová i já se tomuto tématu v Evropském parlamentu věnujeme nepřetržitě od roku 2011. Právě díky její práci včera výbor Evropského parlamentu IMCO (vnitřní trh a ochrana spotřebitelů) schválil pravidla, která zařazují dvojí kvalitu mezi nekalé praktiky a byla to vláda ČSSD, která v minulém volebním období přesvědčila partnery z ostatních zemí, že je nutné tento problém řešit. Nyní je na stole potřebná legislativa a při troše štěstí bude od ledna 2020 dvojí kvalit apostavena mimo zákon.

? Adam Šafránek - 22. 1. 18:54 Rakousko návrh zákazu prodeje zboží dvojí kvality smetlo ze stolu. Bude se návrh projednávat při Rumunském předsednictví Rady EU? Pavel Poc: Dobrý den, to je celkem jasné. Pravice víc chrání byznys, levice víc chrání spotřebitele. V Rakousku vládne, takže dávají přednost zájmům byznysu a návrh, který by omezoval nekalé zisky smatli ze stolu. Rumunská vláda je sociálně demokratická, dává přednost zájmům spotřebitelů, takže Rumunské předsednictvínávrh zařadilo mezi své priority. Na úrovni EU probíhá v těchto věcech naprosto stejný střet jako kdekoli na národní úrovni.

? Miloslav Šedivý - 22. 1. 20:04 Potraviny dodávané na náš trh jsou horší než ty, které se dodávají do těch samých obchodů na západě. To není otázka ale fakt. Kdo má možnost cestovat, tak to vidí a hlavně ochutná. A tak jsou velké rozdíly mezi takřka všemi výrobky potravinářského průmyslu. Kdybych tu měl vše vyjmenovat, zabralo by to asi tak 4 stránky. Navíc ty potraviny jsou nejen horší kvality, ale začala se zmenšovat i gramáš a cena zůstává buď stejná a nebo se zdražuje. To co se u nás předkládá lidem by tam nedali ani zvířatům ( mohli by je obvinit z týrání či poškozování). Bohužel po likvidaci našich obchodů nemáme jinou možnost než nakupovat tyto ošizené a málo kvalitní potraviny Pavel Poc: Dobrý den, na úrovní EU se tomu už dlouho věnujeme, Sociálně demokratická frakce je hlavní hybnou silou při prosazování ochrany spotřebitele. Chceme, aby jednotný trh sloužil především lidem. Postupně prosazujeme potřebné zákony, lepší kontrolu, vyšší sankce za porušování povinností, a to jak v EU, tak na národní úrovni. Jakou budeme mít politickou sílu a jak rychle to půjde, záleží jednak na náročnosti spotřebitelů a jednak na voličích. Čím náročnější budou spotřebitelé, tím lepší výrobky budou na trhu, čím větší sílu budou mít levicové strany, tím větší důraz bude v politice dáván na ochranu spotřebitelů.

? Mvdr. Vladimír Mojžíš - 22. 1. 22:58 Pane poslanče dlouhá léta jsem púsobil jako veterinární inspektor SVS v regionu Praha východ.Zde se nacházejí distribučni logistické centra hlavních potravinových řetězců.Pracovní povinnosti inspektorů v oblasti bezpečnost a nutriční kvality potravin živočišného původu je dozorovat v centrech úroveň hygieny ,dodrřování teplotního řetězce, při oznámeí oznámení o závadném produktu v rámci Eu monitorinku jseme potravinu Ž P. odsranili a z prodejen nařídili stáhnout.Po celou dobu mého působení jsem nezaznamenal žádné významné rozdíly mezi potravinami domácího původu a importovanými. Nutili nás vzorkovat polská vejce. Jejich kvalita byla stejná jako z našich drůbežáren. Tato kampaň je pouze populistická a méně informované občany manipuluje k nedůvěře k EU. Tyto minimální rozdíly jsou nepodstatné a běžný spotřebitel by to vůbec nezaznamenal .Zabývejte se raději Burešem.Ten nám škodí Mvdr, Vladimír Mojžíš Pavel Poc: Dobrý den, především Vám děkuji, Státní veterinární správa dělá skvělou práci. Rád slyším, že máte pozitivní zkušenosti v oblasti bezpečnosti potravin. Pracuji ve výboru pro životní prostředí, bezpečnost potravin a veřejné zdraví už dlouho a souhlasím s Vámi, že v této oblasti se hodně zlepšilo. Pkud jde o kvalitu, tam je převaha kompetencí na straně členských zemí, alek aždopádně problém dvojí kvality bohužel reálně existuje a řešení z úrovně EU, v podobě zařazení dvojí kvality mezi tzv "nekalé praktiky" bude užitečným nástrojem.

? Petra Valdmanová - Dnes 9:13 Dobry den,

u jakych potravin (prip. u jake konkretni zeleniny ci ovoce) doporucujete uprednostnovat bio produkty, s ohledem na mnozstvi zbytku chemikalii v nich obsazenych?

Dekuji za odpoved. Pavel Poc: Dobrý den, předepsané limity obsahu cizorodých látek nebo pesticidů musí splňovat všechny potraviny. Pokud chcete ještě vyšší úroveň kvality v této oblasti a preferujete biopotraviny, je to jen dobře. Chcete-li čistě osobní názor, dával bych si pozor zejména na salát, hrozny, jablka, banány a citrusové plody a rajčata, u kterých v minulosti byly nejčastěji nadlimitní nálezy pesticidů. Obecně je nejvíce ohrožena listová, brukvovitá a plodová zelenina. Lépe je na tom zelenina kořenová a hlíznatá, tedy ta, která je před přímým postřikem skryta. Své hraje samozřejmě i sezónnost. Častěji jsou limity překročeny u potravin dovezených ze třetích zemí (mimo EU), u kterých naši kontroloři nalézají také zbytky reziduí neschválených pesticidů.

? Novák - Dnes 10:01 Dobrý den,

co si myslíte o tvrzení, že Češi mají jiné chutě a tak (například glukózovo-fruktózový sirup) kupují raději, než zdravější alternativy?

Děkuji Pavel Poc: Dobrý den, chuťové preference samozřejmě existují, ale v případě glukózo-fruktózového sirupu to pokládám za nesmysl.

? Petr Lenk - Dnes 10:43 Dobrý den,

nepřispívá k nevalné kvalitě potravin v českých supermarketech taky sama EU a její společná zemědělská politika? Všechna ta omezení a směrnice jsou v prostředí, kdy jsou zemědělci v Polsku, Itálii či Rakousku dotovaní státem mnohem víc než u nás, trochu kontraproduktivní, nemyslíte? Pavel Poc: Dobrý den, to si skutečně nemyslím. Na společnou zemědělskou politiku lze mít rozdílné názory, ale negativní ovlivnění kvality bych jí rozhodně nepřičítal.

? Jirka - Dnes 10:55 Dobrý den,

Češi pořád nadávají na všechno, kvalitou potravin počínaje a byrokraty v Bruselu konče. Když při nákupu jídla ale zohledňují hlavně cenu a o biopotraviny moc nemají zájem, tak se nesmí divit, že si domů přinesou někdy něco, co by si lidé v Německu či Rakousku nikdy nekoupili. Jsme mistři Evropy v nadávání na EU, ale nemůžeme si za to, jak žijeme, především sami? Já si přece mohu vybrat kvalitní potraviny a nemusím žít od výplaty k výplatě, když umím trochu šetřit a nevyhazuji za zboží, které nutně nepotřebuji...supermarkety a obchodní střediska jsou toho plná. Pavel Poc: Dobrý den, do značné míry s Vámi souhlasím. Už jsem to psal níže, kvalita zboží na trhu záleží zejméně na náročnosti spotřebitele. Na druhou stranu, jeko legislativci musíme dát spotřebiteli do ruky nástroje, jak tuto kvalitu prosazovat. Na druhou stranu, přiznejme si konečně, že v globalizovaném světě tahá spotřebitel za kratší konec špagátu. Změny unijního spotřebitelského práva, které sociální demokrati na úrovni EU prosazují, zavádí kromě jiného možnost, aby například spotřebitelské organizace formou zástupných žalob účinně hájily zákazníky, kteří se stali obětí nezákonných obchodních praktik a účinné sankce při neplnění povinností nebo nekalých obchodních praktikách.

? Jaroslav Polák - Dnes 10:56 Jak je možné, že existuje dvojí kvalita potravin pro Českou Republiku? Pavel Poc: Dobrý den, problém se netýká jenom České republiky. Prostě mezi výrobci jsou i podvodníci a s těmi je třeba zatočit. Aby to šlo udělat rychleji a tvrději, připravili jsme potřebné zákony. Jakmile budou schváleny členskými státy, dvojí kvalit bude postavena mimo zákon.

? Viktorie Marková - Dnes 11:20 Dobré dopoledne,



ráda bych se zeptala, jak to bude nyní se směrnicí o dvojí kvalitě potravin. Jestliže ji schválil výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, znamená to, že již vyjde definitivně v platnost? Nebo jaký je další postup v tomto případě?



Děkuji za odpověď.

VM Pavel Poc: Dobrý den,

výbor IMCO ji schválil včera, v Rumunskou vládne sociální demokracie, takže Rumunské předsednictví má tuto směrnici jako svou prioritu a neshodí jí ze stolu jako Rakouská lidovecká vláda. Pokud všechno půjde dobře, měl by předpis vstoupit v platnost v lednu 2020.

? Petra - Dnes 11:23 Krásný den,



mohu se zeptat, kde vzali výrobci výmluvu, že by nám kvalitnější potraviny nechutnaly, zda na to existuje alespoň jeden nezávislý testovací průzkum?

Dále se chci zeptat, proč povinné minimální množství určitého podílu složek potravin nereguluje stát, stejně jako v některých jiných zemích? Proč se toho ČR zbavuje a hází to na EU?



Je to stejné, jako když řetězce, které mají pobočky tady i např v Rakousku u nás při zavření ve státní svátek vyhrožují, že budou muset propouštet a snižovat platy, ale v Rakousku si nedovolí ani pípnout a naprosto respektují zákaz prodeje nejen ve svátek, ale i v neděli. U nás je divoký západ, stát umožuje řetězcům cokoli a ty pak mohou diktovat výrobcům, že chtějí odebírat co nejlevnější šunt. Pavel Poc: Dobrý den, průzkumů existuje celá řada a výmluvy výrobců vyvrátily. Proto je nyní na stole zařazení dvojí kvality mazi nekalé obchodní praktiky. Povinné minimální množství určitých složek potravin, nebo chcete-li normy, skutečně mže každý stát pro svůj trh upravit sám. V ČR byla řada norem zrušena pravocpvými vládami. Pokud vím, nyní ministr zemědělství Toman uvažuje o jejich znovuzavedení alespoň pro některé případy. Druhý odstavec je povzdech, s obsahem souhlasím, ale ovávám se, že je nás zatím menšina.

? Robert Gross - Dnes 11:23 Nepřichází zákaz dvojí kvality potravin trochu pozdě? O problému se ví léta a Česko a další země na to upozorňovaly opakovaně. Dělala toho EU opravdu dost, aby kvalitu potravin v postkomunistických zemích zajistila? Pavel Poc: Dobrý den, jistě, trvalo to poměrně dlouho. Na problém jsme s Olgou Sehnalovou (oba ČSSD) upozorňovali už v roce 2011. Trvalo řadu let přesvědčit Evropskou komisi a zejména národní vlády, aby existenci problému uznaly a umožnily řešení.

? Aneta Neumanová - Dnes 11:26 Hezký den,



cením si práce, kterou odvádíte Vy i Olga Sehnalová v Evropském parlamentu. Nicméně mi přijde škoda, že o vás dvou veřejnost příliš neví. Úspěch se schválením směrnice dvojí kvality potravin a Váš boj proti nebezpečným pesticidům mi přijde ohromující a důležitý, proto mi přijde škoda, že více nebojujete za své zviditelnění - obzvláště před blížícími se volbami. Také byste s europoslankyní Sehnalovou mohli více táhnout za jeden provaz, ani to nepůsobí, že jste členy jedné strany ;).



Mějte se krásně!

Neumanová Pavel Poc: Dobrý den, děkuji za podporu i za Olgu Sehnalovou. Vaše uznání nás těší a je podporou pro další práci. Pokud jde o to zviditelnění, vybrali jsme si víc bojovat za Vás, za spotřebitele, než za vlastní popularitu. To myslím má politik dělat. O naší praci informujeme pravidelně, třeba i tady a teď. A za jeden provaz táhneme, kdybychom netáhli, tak bychom v té práci nebyli úspěšní. Voliči se musí rozhodnout, zda ocení práci, nebo lacinou show.

? Petr - Dnes 11:30 Dobrý den,

soused farmaří a několikrát si mi postěžoval, že v konkurenci velkých producentů nemá takřka šanci, protože snadno dosáhnou na dotace, o které on nemůže požádat, nemá na tu byrokratickou zátěž kapacity. Velcí producenti pak dodávají na český trh to, co dodávají. Teď jsem si donesl z Billy dvakrát brambory od jednoho českého zemědělského družstva, děs a běs...Proč stát nepodporuje malé farmáře víc? Více konkurence přinese větší kvalitu, ne? Pavel Poc: Dobrý den, mote pravdu a novela Společné zemědělské politiky má za cíl právě vyšší podporu malých farmářů.

? Mariana - Dnes 11:31 Dobrý den, jedna věc je složení potravin, které už naštěstí musí být uváděno na obalech, druhá je ale kvalita surovin, ze kterých se vyrábějí. Budou mít spotřebitelé možnost například zjistit, jaké postřiky se použily při jejich pěstování?

Předem děkuji za odpověď a děkuji za to, co v oblasti zkvalitnění potravin s kolegyní Sehnalovou v EP děláte. Pavel Poc: Dobrý den, takové návrhy jsme podávali, chtěli bychom to, ale nikdy to neprojde přes členské státy a především přes pravicové frakce v parlamentu. Nicméně teď jsme přes velkou nvůli pravice v EP prasdili alespoň revoluci pokud jde o transparentnost povolovacích procedur v potravinovém řetězci (pokrývá pesticidy, GMO, nové potraviny, barviva, ochucovadla, aditiva ....). Jako stínový zpravodaj jsem zprávu posunul natolik směrem k vyšší bezpečnosti a průhlednosti, že lidovecká zpravodajka odmítla hlasovat pro svou vlastní zprávu. A mimochodem, proti této zprávě hlasovalik mé velké lítosti i čeští lidovci. Stojí za to si pustit debatu, která se k tomu vedla v EP.

A moc děkujeme za podporu!

? Kokos - Dnes 11:31 V mnoha případech chování řetězců vychází ze zneužívání jejich dominantního postavení. V podstatě svou kupní silou a velikostí zlikvidovali konkurenci a lidé zejména mimo velká města nemají moc kde jinde nakupovat. rovněž postihy Státní zemědělské a potravinářské inspekce jsou nedostatečné.Chystá se EK nějak zpřísnit pravidla pro hospodářskou soutěž a vymáhání sankcí? Pavel Poc: Dobrý den, tady je problém spíš ve vymáhání. Potřebná legislativa existuje, ale její uplatnění záleží hodně na administrativě členských států. Některá pravidla, třeba pokud jde o nekalé obchodní praktiky, se samozřejmě podle potřeby zpřísňují. V ČR předložila potřebný návrh novely zákona o významné tržní síle vláda ČSSD, zákon je v účinnosti od roku 2016. Předpisů je tedy dost, jen je třeba je důsledně a tvrdě uplatňovat.

? Wandemberg - Dnes 11:32 Už máte nějaký plan co budete dělat az naše země vystoupí z EU?? Pavel Poc: Ne, nevidím jediný důvod, proč něco takového řešit.

? Tomáš Malý - Dnes 11:38 Dobrý den,

nevím, jestli to tady nepadlo, ale jaké má Evropská unie prostředky k zamezení dvojí kvality? Může pokutovat firmy, nebo zakázat prodej výrobku na území republiky?



A ještě jedna otázka: Bude složení kontrolovat ČOIka a porovnávat je se složením na západě?

Díky Pavel Poc: Dobrý den, o prostředcích jsme už v odpovědích mluvili. Pokud jse o ČOI, chtějí se zapojit a být aktivním dozorovým orgánem, nicméně přímá srovnání výrobků napříč členskými státy musí udělat Evropská komise, potažmo Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

? Tom Soukup - Dnes 11:52 Dobrý den, proč u nás nefunguje model, že šunka je šunkou a sýr je sýrem? Proč i ty nejlevnější výrobky nejsou často tím, čím mají být? V Německu, Norsku, apod. neexistuje, že by i ta nejlevnější šunka nebyla šunkou, splňuje deklarované náležitosti šunky. Problém vidím v lidech, dokud se nezmění to, že velká část lidí koupí cokoli, hlavně, že to je o 1 Kč levnější, tak se nezmění nic. Na druhou stranu lidé více řeší, co kupují, z čeho výrobky jsou, apod. Přesto mi nepřijde fér, že ty nejlevnější výrobky u nás nejsou často tím, čím se vykazují. Pavel Poc: Dobrý den, ano souhlasím. Je to souhra náročnosti spotřebitelů a jejich ochrany v globalizovaném světě. Abychom se někam dostali, musí fungovat oboje. Jednou z priorit sociální demokracie na Evropské i národní úrovni je právě ochrana spotřebitelů. Jakou k tomu budeme mít sílu, to samozřejmě rozhodnou volby.

? Dvorak - Dnes 11:53 Proč když si dáte v českém obchodě šunku teče z ní voda v Rakousku ani v Německu ani náhodou Pavel Poc: Dobrý den, neznám Váš konkrétní případ. Narazil jsem na to taky a taky mně to naštvalo. Výrobce prostě švindluje. A patrně stejně jako Vy jsem nad tím mávl rukou, šunku osušil a snědl. A to byla chyba. Měli jsme to oba nafotit, zvážit a ohlásit na ČOI. Potřebné zákony jsou na místě, ale kde není žalobce, není soudce. Slibuju, že příště to udělám, protože dokud to nebudeme dělat všichni, tak se to nezmění.

? Jan Jeník - Dnes 11:57 Nesouvisí rozdílná kvalita potravin u nás a v Německu se zemědělskou politikou EU? Brusel nesmyslně dotoval farmáře v západní Evropě, hlavně ty velké a naši malí se po vstupu do EU prosazovali jen ztěžka. Člověk má někdy pocit, že dotace nadělají víc škody než užitku. Pavel Poc: Dobrý den, SZP má své moucha, ale s dvojí kvalitou nesouvisí.

? Tomáš - Dnes 12:02 Dobrý den, myslíte si, že je aspoň teoreticky možné, že by se začaly v budoucnu uplatňovat standardy podobné těm předrevolučním, co se týče potravin? Nebo jsme už navždy odsouzeni k tomu žrát ty nechutnosti, které do toho výrobci přidávají?

Tím ani tak nemyslím dvojí kvalitu, ale fakt, že třeba salám by měl být prostě z masa, ne ze 45% procent, ani 60ti, ale prostě jenom a pouze s co největším podílem; separáty, kostní moučky, krevní moučky...to přece ani není možné. Pavel Poc: Dobrý den, nic tomu nebrání. Normy pokud jde o obsahy složek si mohou členské státy stanovit samy. Taky to řeší takové "dobrůtky" prostě nekupovat. Na trhu jsou i kvalitní výrobky.

? Tomáš Steiner - Dnes 12:03 Mohl byste veřejně vyzdvihnout jak je důležité, aby měly zejména potraviny spávné a nezavádějící názvy ? Že je to v zájmu všech spotřebitelů ? Jsme zrovna na Aktuálně.cz, které je jinak jedno z mách oblíbených médií, ale dneska mě naštvali titulkem který prudí proti EU. ""Zlá EU nám chce zakázat Vaječný likér"".- zlej titulek

Přitom je to prosté. , protože EU to nezakazuje, ale rozhodl tak soud, že vaječný likér nemá obsahovat mléko. Má to logiku. Když do Česka přijede cizinec, kterej nedmí jíst laktózu a zná z domova jen vaječňák bez mléka, tak si českej vaječňák s mlékem koupí a bude mu třeba špatně. Přitom by se to mohlo jmenovat jinak. Takové irské Baliyes se jmenuje jen Baliyes a kdo neví, že je to pití se smetanou a kávovou příchutí a whiskey, tak si to přečte ve složení.

Naši spoluobčaníé by si měli uvědomit, že taky nechtěj zažít třeba ve Španělsku, že si něco koupěj, název si přeložili, třeba MED a vevnitř by bylo něco co nemá s medem nic společnáho . Pavel Poc: Hezký dobrý den a díky za otázku. Popsal jste to přesně, a děkuji i za vysvětlení, proč je sjednocení definic na jednotném trhu tak důležité. Opravdu nejde o zákazy ale o bezpečnost a informace pro spotřebitele. Srdečně zdravím, Pavel Poc

? Trautenberk - Dnes 12:04 Četl jsem v rozhovoru s eurokomisařem na Aktuálně, že česká vláda nepřijala nějaké opatření z Bruselu na podporu farmářů, aby si snáze mohli žádat o peníze...Pořád se jen nadává na EU, ale není zakopán pes taky na české straně? Malí zemědělci, kteří by dodávali patřičnou kvalitu, se neprosadí a velcí se soustřeďují jen na hromadnoju produkci a kvalita toho, co se dostane do supermarketů (zelenina a ovoce, pečivo) je pak nevalná. Pavel Poc: Dobrý den, Společná zemědělská politika je dobrý nástroj a jako taková kvalitu otravin na trhu neovlivňuje. Kvlita na trhu je daná jednak legislativou a normami a jednak náročností zákazníků. Produkční řetězec se tomu přizpůsobuje.

? Pavel bobek - Dnes 12:05 Prosím můžete mi sdělit kde najdu definici kvalitní potraviny? Pavel Poc: Dobrý den, obecná definice neexistuje. Díky Evropské legislativě ale máte na obalu informace o složení, původu, alergenech a další, kterými se můžete řídit při výběru.

? dominik - Dnes 12:10 je kvalita potravin v ČR a EU dostatečná

děkuji za odpověd Pavel Poc: Dobrý den, ano, troufám si tvrdit, že kvalita potravin na trhu v ČR i EU je dobrá. Musíme ještě z toho trhu vyhnat ty, kdo švindlují, podvádějí, prostě kdo zvyšují zisky na úkor zákazníků. Ti existují ve všech zemích EU, není to nějaká specifika ČR. Kdo pančoval lihoviny metylalkoholem, byl kriminálník a o poctivých českých výrobcích to nic nevypovídá, stejně jako byli kriminálníci ti, co přidávali ve Francii koninu do burgrů a prodávali to do Anglie. Boj proti podvodům a chamtivosti nikdy nekončí.

? dominik - Dnes 12:11 jsou potraviny v čr horší než v eu Pavel Poc: Dobrý den, ne, nejsou. Problémy s bezpečností a kvalitou potravin jsou všude v EU, bujujeme s tím a tan boj neskončí, dokud budou na světě výrobci, kteří chtějí zisk na úkor zákazníků. Nástroje na jejich potírání se s časem mění, problém zůstává. Troufám si ale tvrdit, že i díky spolupráci v rámci Evropské unie se situace postupně zlepšuje ve všech zemích.

? Zuzana - Dnes 12:11 Dobrý den,

bydlíme blízko hranic s Rakouskem a jezdíme tam občas nakupovat. Pokud bych se zaměřila na nákup výrobků, které jsou k dostání jak na rakouském tak českém trhu, porovnala jejich kvalitu a zjistila případné rozdíly ve složení, hmotnosti atd. - na koho se mohu obrátit, kam to mohu napsat, poslat... Děkuji Vám za odpověď. Pavel Poc: Dobrý den, jako spotřebitel máte poměrně málo možností, protože nedisponujete laboratoří, která by uvedené mohla prokázat na úrovni, kterou by bylo možné použít u soudu nebo ve správním řízení. Pokud narazíte na potravinu, u které budete mít vážné pochybnosti o její bezpečnosti nebo kvalitě, nabo dospějete k názoru, že jste se stala obětí podvodné praktiky, jistě se obraťte na Českou obchodní inspekci ve svém spádovém regionu.

? Tomáš Steiner - Dnes 12:17 Můžete vysvětlit, že ale nebude zakázáno, aby třeba celoevropský řetězec obchodů LIDL prodával svou řetězcovou značku piva ARGUS tady v Česku neskonale lepší, než třeba ve Francii ? :-D

Mam totiž takovou zkušenost, Moje dcery se odstehovaly , žijí a pracují ve Francii, Nečekaně přijely, dělali jsme si táborák a chtěly si dát český pivo. Bohužel jsem neměl zrovna doma Chodovar a přinesl jsem ze sklepa Argus a strašně se oškíbaly, že to pít nebudou, že je to odporný, hnusný. Ale ochutnaly a náramě jim chutnalo a že nění o nic horší, než Gambáč :-D

Ono jde o to, že stejná je jen ta řetězcová značka ARGUS, ale ten další název třeba MAJSETIC, nebo GRANÁT ve Francii nemaj, neboli ža ta etiketa není identická. Čili nejde o dvojí kvalitu ve stejném obalu, jako když prodávaj uplnbě stejně zabalenou Nutellu u nás a v Německu s dost odlišným složením, což už dvojí kvalita je a je to klamání spotřebitele.

V každé zemi se dělaj ta piva podle místních chutí v místních pivovarech.

Dcery žijí v Bordeaux a tam se taky neprodává to nelevnější stolní vino tak mizerný, jako nejlevnější krabicový víno v Česku.

Takže ubezpečtě mě a další čtenáře , že nebude Lidl donucen u nás prodávat stejně vodovej Argus jako ve Francii. :-D Pavel Poc: To jste mně dostal. Ale o tomhle Vás ubezpečuji. Nebude, protože pokud jde o pivo, je Český trh nesmírně náročný. Hezký den!

? Tomáš Steiner - Dnes 12:21 Ubezpečtě mě a další čtenáře, že například LÍDL nebude donucen u nás prodávat tam hnusný pivo ARGUS jako prodává ve Francii a bude moct i nadíle prodávat u nás dál ten dobrej ARGUS.

Obaly ostatně nejsou identické. U nás se jmenuje dvanácka Majestic a ve Francii maj na etiketách jiné ty názvy. Pavel Poc: Na tohle jsem už reagoval.

? Tomáš Steiner - Dnes 12:23 Jo a omlouvam se - prve jsem zapoměl pozdravit

Takže přeji pěkný den

a mimochodem vás budu nejspíš volit Pavel Poc: Moc děkuji za podporu!