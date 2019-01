Ťok očeše "Zemanův kanál". Chce nechat spojit pouze Dunaj s Odrou

Přípravy vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe budou zřejmě dále pokračovat pouze na propojení Dunaje a Odry. Centrální komise ministerstva dopravy navrhla kvůli vysokým nákladům dále již nesledovat takzvanou labskou větev. Oznámilo to ve středu ministerstvo dopravy. Náklady na dunajsko-oderskou část jsou odhadovány na 283 miliard korun, připojení Labe by stálo dalších více než 300 miliard korun.

Labská větev kanálu, podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), snižuje efektivitu celého projektu. Je to především kvůli nutnosti vybudování dlouhých plavebních tunelů. Centrální komise ministerstva dopravy proto navrhla tuto část dále již při přípravách nesledovat.

O dalších krocích v přípravě vodního koridoru bude rozhodovat vláda. Ta se většinou řídí právě doporučením komise.

"Podle ekonomického hodnocení má smysl pokračovat v plánování vodního koridoru, který propojí řeky Dunaj a Odra. Vládě proto doporučím dále pokračovat v přípravě dunajsko-oderské části vodního kanálu," uvedl Ťok.

Studie, kterou loni představilo ministerstvo dopravy, podle tvůrců ukázala, že propojení Dunaje s Odrou je téměř za všech okolností efektivní. Labská větev byla naopak vyhodnocena jako riziková. Stavbu na Labi by komplikovaly například nutné lodní výtahy, které by musely vytahovat lodi do výšky několika desítek metrů.

Ministerstvo chce nyní dále jednat i s Polskem a Slovenskem o vedení koridoru přes hranice a provést další hodnocení dopadů vodního díla na životní prostředí.

Projekt vodního kanálu dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, proti jsou naopak ekologové. Podle zastánců projektu by koridor přinesl velké ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v tuzemsku. Ekologové naopak namítají, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný dopad na krajinu a vodní režim v zemi.