Zeman udělí zesnulému Kellnerovi Řád bílého lva. Rád jsem mu trochu pomáhal, uvedl

Prezident Miloš Zeman udělí Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání, tragicky zesnulému majiteli investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi. Uvedl to pro server Blesk.cz.

"Znal jsem Petra Kellnera poměrně dobře, tykali jsme si. A považoval jsem ho nejenom za nejúspěšnějšího českého podnikatele, ale i za člověka, který prospěl České republice," prohlásil Zeman.

"Bude mi strašně líto, že to bude in memoriam," doplnil k udělení vyznamenání. Kellnera označil za "hvězdu podnikání" a připomněl, že Řád bílého lva od něj dostali také Karel Gott jako hvězda české hudby a exministr zdravotnictví Roman Prymula jako "nejlepší epidemiolog, který potlačil první vlnu epidemie".

Zeman uvedl, že si Kellnera vážil. "Rád jsem mu trochu pomáhal například tím, že jsem ho vzal na cestu do Číny, a nikdy jsem za to od něj nic nechtěl," řekl. "Jeho vliv byl v byznysu. Jeho vliv v politice je značně přeceňován. Jednou mi nabídl svoje soukromé letadlo na cestě z Číny, to je vše, co pro mě udělal," dodal prezident s tím, že politické vazby s finančníkem nikdy neprobíral.

Šestapadesátiletý nejbohatší Čech Kellner zahynul předminulou sobotu na Aljašce při havárii vrtulníku. Ředitel skupiny PPF pro vztahy s veřejným sektorem Vladimír Mlynář v pátek uvedl, že za nehodou zřejmě nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.

Video: Vrtulník, ve kterém havaroval Kellner, je jeden z nejvýkonnějších na světě