Přehřátý trh: V Česku už je víc lidí, co mají několik prací, než těch nezaměstnaných

Lidí s více zaměstnáními je v Česku víc než nezaměstnaných. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Dvě nebo více zaměstnání mělo v letošním třetím čtvrtletí v Česku přes 136 000 lidí, nezaměstnaných bylo zhruba 115 000.

Mezi pracujícími v produktivním věku od 15 do 64 let měli nezaměstnaní podíl 2,2 procenta, před rokem to bylo 2,4 procenta. Lidé s více zaměstnáními tvořili 2,6 procenta pracujících v produktivním věku. Je to méně než v jiných zemích Evropské unie, v Česku ale zase lidé častěji než jinde pracují na plný úvazek.

V celé EU měla loni alespoň dvě zaměstnání čtyři procenta všech pracujících. Třeba ve Švédsku a Nizozemsku to bylo víc než osm procent. V Česku z 2,6 procenta pracujících ve více zaměstnáních měla většina hlavní práci v postavení zaměstnance, přivýdělek si většinou obstarávali jako podnikatelé. "Nejvyšší počet druhých zaměstnání je v sekci profesní, vědecké a technické činnosti, v sekci vzdělávání, ve zpracovatelském průmyslu a v obchodu," uvedl ČSÚ.

Plný úvazek loni v Česku mělo 93,7 procenta pracujících, což byl pátý nejvyšší podíl v EU. V severských zemích, ale i v Německu a Rakousku byl naopak tento podíl pod 75 procenty. V Nizozemsku dokonce více než polovina všech pracujících měla v hlavním zaměstnání úvazek na kratší dobu.

I tak míra zaměstnanosti v Česku, tedy podíl pracujících ve skupině od 15 do 64 let, je jedna z nejvyšších v EU. V letošním třetím čtvrtletí se zvýšila na 75,3 procenta, pracovalo tak 5,3 milionu lidí. V minulém roce vykazovalo vyšší průměrnou míru pouze Švédsko, Nizozemsko, Německo a Dánsko, kde ovšem lidé mají častěji než v Česku kratší úvazky.

Údaje o nezaměstnanosti a zaměstnanosti, které po čtvrtletích zveřejňuje ČSÚ, počítají statistici podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO). Odlišnou metodiku používá Úřad práce ČR, který oznamuje údaje ke konci měsíce. Podle jeho posledních zveřejněných čísel nezaměstnanost v Česku zůstala v září třetí měsíc po sobě na 2,7 procenta.