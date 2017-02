Praha hledá místo pro úředníky. Ve hře je zcela nový areál i koupě Škodova paláce

před 16 minutami

Kde najdou nové sídlo pražští úředníci a politici, má napovědět ekonomická analýza. Vedení města ji chce mít hotovou letos v květnu. Primátorka Adriana Krnáčová preferuje výstavbu takzvaného úřednického distriktu. Město by tak mohlo přesunout všechny zaměstnance pod jednu střechu. Jednou z možností je zůstat nadále ve Škodově paláci. Praha se však vloni vzdala předkupního práva na budovu výměnou za slevu na nájmu.

Praha - Vedení české metropole si nechá zpracovat ekonomickou analýzu, na jejímž základě se rozhodne, kam v budoucnu umístí nové sídlo magistrátu. Ve hře je několik variant - například výstavba nové budovy či koupě budovy Škodova paláce, ve kterém dnes většina úředníků sídlí.

"Pro mě se zatím jeví jako ideální výstavba nové moderní budovy," říká primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Dodává však, že město musí prověřit všechny varianty, aby neporušilo svou povinnost péče řádného hospodáře. Vyhraje ta varianta, která bude pro město ekonomicky nejpřijatelnější a současně nejlepší z hlediska dostupnosti úřadu pro obyvatele.

Analýza má být dokončena letos v květnu. Na jejím základě se pak město rozhodne, jaké další kroky podnikne. Dosavadní smlouvu na pronájem prostor ve Škodově paláci má uzavřenou do konce roku 2028.

V případě, že by se město rozhodlo začít stavět novou budovu, muselo by začít jednat rychle. Stavební procesy v české metropoli trvají v průměru osm let, další roky může zabrat příprava projektu a jeho schvalování ze strany zastupitelů.

Jedna z variant počítá podle Krnáčové s tím, že vznikne zcela nový "úřednický distrikt", do kterého město umístí zaměstnance ze všech svých budov. Celkem se jedná přibližně o 1500 lidí. Úředníci spolu s politiky by tak opustili nejen Škodův palác, ale také budovu Nové radnice na Mariánském náměstí.

Kde přesně by úřednický distrikt vyrostl, bude radnice ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy řešit, až vznikne zmíněná analýza. Už nyní je ve hře několik míst.

Zcela nová budova by mohla vyrůst na smíchovských pozemcích, na kterých se dnes nachází autobusový terminál Na Knížecí. Vhodná parcela pro výstavbu se nachází také na Florenci naproti budově Muzea hlavního města Prahy. Nové sídlo úředníků může vyrůst také v Bubnech na adrese Bubenská 1, kde se nachází budova bývalých Elektrických podniků hlavního města Prahy. Ve hře zůstává i možnost, že nové sídlo vznikne na Palmovce, konkrétně v prostorách rozestavěného projektu Nová Palmovka, jejíž stavbu zahájila radnice osmé městské části a kterou se kvůli majetkovým sporům nedaří dokončit.

Magistrát zatím zcela nezavrhuje ani možnost, že by zůstal v prostorách historické budovy Škodova paláce. Jeho vlastník, kterým je společnost Škodův palác (dříve Copa Retail), nedávno oznámil, že plánuje kompletní rekonstrukci objektu a proměnit jej v moderní administrativní centrum. Společnost si na tuto proměnu najala významnou českou architektku Evu Jiřičnou, která nyní pracuje na návrhu, jak by se z historické budovy mohla do budoucna stát stavba, která splňuje moderní administrativní požadavky.

Otázkou zůstává, zda by společnost Škodův palác chtěla nemovitost prodat. Praha se navíc vloni vzdala výměnou za slevu na nájmu svého předkupního práva. Původně měla Praha za 20 let pronájmu zaplatit firmě 4,4 miliardy korun. Sleva, kterou politici minulý rok vyjednali, činí celkem 800 milionů korun.

autor: Adam Váchal