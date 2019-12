Pokud chce Německo splnit své klimatické cíle, musí razantně zdražit naftu

Aby Německo splnilo své klimatické cíle v dopravě pro rok 2030, musela by cena jednoho litru nafty stoupnout o 70 centů (18 Kč). Rychlost na dálnicích by se navíc musela omezit na 120 kilometrů v hodině. Ukazuje to analýza Spolkového úřadu pro životní prostředí, o níž informoval deník Süddeutsche Zeitung.

Spolková republika chce emise skleníkových plynů do roku 2030 snížit o 55 procent proti roku 1990, a místní vláda proto přijala takzvaný klimatický balíček, který k tomu má dopomoci. Počítá i s řadou opatření v dopravě, která je jediným sektorem, kde emise zůstávají prakticky na úrovni roku 1990. Související Diesely starší čtyř let nově nesmí do centra Berlína. V nízkoemisní zóně hrozí pokuty Opatření, mezi která patří zpoplatnění oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaného v dopravě, má ale Spolkový úřad pro životní prostředí za nedostatečná. Nynější plány počítají například s tím, že cena za litr nafty do roku 2025 stoupne zhruba o deset centů (2,55 Kč). Podle analýzy je ale potřeba, aby bylo zvýšení ceny do roku 2030 zhruba sedminásobné. Benzin by pak měl podražit o 47 centů (12 Kč) za litr. Pro dodržení klimatických cílů by bylo rovněž nutné výrazně zvýšit poplatky za užívání dálnic pro nákladní auta nebo omezit rychlost na dálnicích. Potřeba by také bylo, aby 70 procent nových aut v roce 2030 tvořily vozy s elektrickým pohonem. Německo v dopravě ročně vyprodukuje přes 160 milionů tun CO2. Podle plánů vlády má tento objem do roku 2030 klesnout na 98 milionů tun. Současná opatření ale podle Spolkového úřadu pro životní prostředí povedou ke snížení, které za tímto plánem zaostane o 20 až 30 milionů tun CO2.