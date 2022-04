Nejlevnější pumpy už se vrátily pod cenu 40 korun za litr benzinu. Zlevňování vydrží

Cena benzinu v Česku spadla poprvé od začátku března pod čtyřicet korun. Jedny z nejlevnějších čerpacích stanic Tank Ono v pátek večer zlevnily benzin na 39,90 koruny za litr. Cenu nafty snížily na 42,90 koruny. Podle spolumajitele firmy Jiřího Ondry vydrží současné ceny asi týden a možná ještě o něco klesnou. Zlevnění potvrzují i statistiky CCS, ty uvádějí za víkend průměrnou cenu 43,11 koruny.

Z aktuálních cen na webu Mapy.cz vyplývá, že síť čerpacích stanic Tank Ono drží cenu benzinu na 39,90 koruny za litr i po víkendu. Oproti čtvrtku zlevnila o korunu i cenu nafty, která i v pondělí dál zůstává na 42,90 koruny za litr. Tank Ono dlouhodobě patří k nejlevnějším benzinovým pumpám v Česku díky tomu, že má nízké marže - oproti velkoobchodním cenám obvykle jen 80 haléřů až dvě koruny na jednom litru.

Cenu benzinu pod 40 korun zavedla také síť samoobslužných čerpacích stanic Benzina Expres.

Spolumajitel firmy Tank Ono Jiří Ondra v neděli pro server Lidovky.cz uvedl, že současné ceny vydrží zhruba týden a možná ještě o něco klesnou. "My se na hranici 40 korun za litr hned vracet nebudeme. Ale stát se může ledacos, situace na Ukrajině je hodně riziková," řekl dále Ondra.

Zlevnění cen pohonných hmot od březnových extrémů potvrzují i aktuální data společnosti CCS, která je sleduje napříč trhem. Ta uvádí, že průměrná cena benzinu v tuzemsku se o víkendu pohybovala v průměru na 43,11 koruny, což je o 1,16 koruny méně než o týden předtím. U nafty je zlevnění ještě výraznější, její průměrná cena byla minulý týden 45,75 koruny, snížila se tedy o 1,19 koruny.

Pohonné hmoty v Česku začaly zdražovat právě na konci února po ruské invazi na Ukrajinu, která rozkolísala trh s ropou. Například podle hlavního analytika Trinity Bank Lukáše Kovandy ale za rychlým růstem cen není jen zdražující ropa, ale také marže benzinek a zejména rekordně rostoucí marže distributorů a rafinerií.

Také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden uvedl, že je nespokojený s maržemi, které si účtují čerpací stanice. Ministerstvo financí marže kontroluje od poloviny března, a benzinky mu tak musí každý den hlásit průměrné denní prodejní ceny paliv. Ceny musely nahlásit i zpětně až k 15. únoru, úředníci je pak konfrontovali s cenami paliva na burze v Rotterdamu.

Vláda nyní s ohledem na výsledky kontrol podle Stanjury velmi vážně zvažuje stanovení maximálních marží. Kontroly také prodloužila až do 30. září, původně jich chtěla zanechat ke konci tohoto měsíce.

Kabinet také minulou středu v reakci na růst cen pohonných hmot schválil balíček novel zákonů, které ruší přimíchávání biosložky do paliv a silniční daň pro osobní automobily, autobusy a nákladní vozy do 12 tun. Podle analytiků ale tyto vládní kroky cenu paliv nijak neovlivní. Vláda ve středu také oznámila, že od června do září sníží spotřební daň na benzin a naftu o 1,5 koruny na litr.