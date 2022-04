Státní benzinky EuroOil náhle snížily cenu nafty. Čepro i stát odmítají říct proč

Čerpací stanice EuroOil, které spadají pod státního distributora paliv Čepro, ze dne na den snížily cenu nafty o několik korun. Upozornily na to Lidové noviny, Čepro ani ministerstvo nechtějí důvod náhlého zlevnění komentovat. Podle některých analytiků je možné hledat odpověď u distribučních marží, které si firma mohla během nedávného strmého zdražování disproporčně zvýšit.

Čerpací stanice EuroOil patřily v úvodu ukrajinské válečné krize, během které začaly v Evropě strmě zdražovat pohonné hmoty, k těm nejdražším. Nyní se s cenami nafty naopak zařadily mezi ty nejlevnější. Neplatí to pro benzin, jehož cena se u benzinek EuroOil od těch běžných tolik neliší, informovaly páteční Lidové noviny.

Ze srovnání prostřednictvím webu Mapy.cz vyplývá, že litr nafty u této sítě pump se aktuálně pohybuje kolem 42,50 koruny, což je nyní zhruba o 4,5 koruny pod republikovým průměrem a o 2,5 koruny pod dosud nejlevnějšími čerpacími stanicemi Tank Ono. Ty jsou známé tím, že si účtují jen minimální marži kolem 80 haléřů z litru. Podle informací Aktuálně.cz se před některými pumpami EuroOil z tohoto důvodu v pátek tvořily fronty.

Státní podnik Čepro se k důvodům náhlého prudkého zlevnění odmítl vyjádřit. "Ze zákona nemůžeme ceny komentovat," uvedl pro Lidové noviny generální ředitel společnosti Jan Duspěva.

Vysvětlení nenabídlo ani ministerstvo financí, které ve firmě drží stoprocentní podíl. Podle svých slov nevydalo pokyn k usměrňování ani snížení cen na státních pumpách.

"Takový krok by byl zásahem do obchodního rozhodování společnosti Čepro, což ministerstvo financí nepovažuje za reálné ani vhodné," sdělila mluvčí Anna Vasko. Připomněla, že se jedná převážně o menší čerpací stanice a zpravidla mimo hlavní dopravní trasy.

Na některých místech se ale v pátek ceny opět zvýšily. Například cena nafty na čerpací stanici v obci Dubenec u Příbrami podle serveru Mapy.cz činila ve čtvrtek 44,20 koruny. Podle čtenáře Aktuálně.cz, který na stanici tankoval, se ale v pátek zvedla na 45,90 koruny.

Důvod? Marže distributorů

Ministerstvo financí a celní správa začaly před několika týdny kontrolovat prodejní marže u čerpacích stanic. Během prudkého zdražování paliv totiž úřady ověřovaly, zda čerpačky nevyužívají paniky k ještě prudšímu zdražování, než by odpovídalo rostoucí ceně vstupů. Povinné hlášení marží sice vedlo ke krátkodobému poklesu cen, ty však nyní opět míří vzhůru.

Manažer společnosti Amundi Petr Zajíc se však v LN domnívá, že důvod náhlého zlevnění cen EuroOilu je možné spíše než u prodejců hledat u distributorů - tedy u mateřského Čepra. Nedávný strmý růst cen totiž podle něj do velké míry zavinily vysoké marže, které si uměle navyšovali nikoliv až samotní pumpaři, ale distributoři.

Ze Zajícovy analýzy vyplývá, že zlevněné ceny pump EuroOilu odpovídají poklesu distribuční marže Čepra na obvyklou úroveň. Hlavní díl nárůstu ceny pro řidiče byl podle něj u rafinérií a pak u distributorů.

"Distributoři si obvykle účtují marži do jedné koruny z litru, teď to bylo kolem 4,50 koruny. Čepro se ale zřejmě tento týden vrátilo k původní hodnotě. Jiné vysvětlení nemám. Ale proč to udělalo jen v cenách pro své vlastní pumpy, nikdo neví," uvedl pro Lidové noviny Zajíc.

Pohonné hmoty na pumpách začaly zdražovat po ruské invazi na Ukrajinu. Na začátku března jejich průměrné ceny poprvé v historii přesáhly hranici 40 korun za litr.

Vláda reagovala na skokové zdražování mimo jiné odpuštěním silniční daně pro některé vozy, zrušením přimíchávání biosložky a právě také kontrolou marží, které potrvají až do konce dubna. Dosavadní kontroly prodejních cen paliv zatím podle ministerstva financí neprokázaly potřebu regulace.

"Kontrolou cenové politiky čerpacích stanic se ukázalo, že situace nemá jednoznačného viníka. Marže pumpařů byly ve sledovaném období velmi rozkolísané, někde vyšší, jinde i záporné. Dosavadní analýza zatím ale neprokázala plošně nepřiměřené marže, prodejní ceny zcela ustřelené od velkoobchodních cen na burze ani podezření na kartelovou dohodu na úkor motoristů," prohlásil minulý týden ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Vývoj cen benzinu a nafty podle něj také způsobil paniku mezi lidmi, kteří se začali masivně předzásobovat. Také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) ve čtvrtek uvedl, že lidé během zdražování nakupovali pohonné hmoty v daleko větším objemu než za normálních okolností.

Díky opatřením, která vláda přijala, se ale podle Síkely podařilo ceny stabilizovat a částečně snížit.

Prudké zdražování se zklidnilo ke konci minulého měsíce, nyní ovšem ceny opět rostou. Podle analytiků za krátké zlevnění může pokles velkoobchodních cen paliv, a nikoliv vládní kroky, které nemohly mít na cenu téměř žádný vliv. Zrušená silniční daň se totiž bude vyúčtovávat až za rok a ke zrušení přimíchávání biosložky se kvůli nutné změně zákona zatím ani nepřistoupilo.

Z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, vyplývá, že nejprodávanější benzin Natural 95 v uplynulém týdnu zdražil o 16 haléřů na průměrných 44,34 koruny za litr, průměrná cena nafty vzrostla výrazněji, a to o 74 haléřů na 46,95 koruny za litr.