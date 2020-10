Až do konce roku máte od daní klid, vzkazuje vláda firmám zasaženým jejími zákazy

Podnikatelům, kteří byli zasaženi novými vládními opatřeními proti šíření koronaviru, ministerstvo financí automaticky odloží všechny úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od dneška do konce roku. Opatření schválila ve středu vláda.

Na Twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upřesnila, že opatření se týká podnikatelů s převažujícím oborem činnosti, na které vládní zákazy přímo míří.

Vláda v pondělí rozhodla o omezení shromažďování od středy na maximálně šest osob. Dále svými nařízeními uzavřela restaurace, bary a kluby do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, a rozhodla o přechodu všech škol, kromě mateřských a speciálních, na distanční výuku.

Už dříve dopoledne vláda schválila, že zájezdoví autobusoví dopravci dostanou na pokrytí ztrát z krize od státu až miliardu korun. Kompenzace budou vypláceny za sedačku a den. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach. Sdružení bude chtít jednat i o podpoře pro linkové autobusy.

Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát totiž zohlední zamrznutí trhu až do konce školního roku. Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Naopak úplně mimo podporu se ocitnou firmy s vozidly vyrobenými před rokem 2000.

"Zájezdoví dopravci byli tvrdě zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními. Rušily se školy v přírodě, školní výlety, firemní akce, zájezdy, objem těchto objednávek se v období jara limitně blížil nule a dosud se trend vývoje nelepší," vysvětlil potřebu kompenzací Havlíček. Připomněl také, že jde o obor s velmi nízkou marží. Program by měl začít fungovat v nejbližší době. Polovinu kompenzací poskytne ze svých zdrojů ministerstvo dopravy, polovinu pak zajistí z nespotřebovaných zdrojů z programu COVID nájemné.

Peníze by měly dopravcům pomoci především s leasingovými splátkami. U běžného zájezdového autobusu činí až 150 000 korun měsíčně, u patrových vozidel s cenou kolem 14 milionů korun je to ještě o 100 000 korun více. Firmy budou moci peníze použít i na ukončení činnosti.

Dopravcům během jara klesly zakázky téměř na nulu. V létě, které obvykle patří k nejdůležitějším obdobím pro zájezdové firmy, se dopravci dostali na zhruba pětinu běžného počtu zakázek. Na podzim se ovšem situace opět začala zhoršovat a objednavatelé začali zakázky dopravcům opět ve velkém rušit.