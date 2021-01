Pandemie přeje erotice. Lechtivý průmysl posouvá hranice virtuální reality a robotiky

Radek Novotný

Erotický průmysl posouvá hranice virtuální reality a robotizace. Podnikatel Patrik Duda před časem otevřel futuristický nevěstinec, který nabízí zážitek ve virtuální realitě v kombinaci s takzvanými sex dolls. Tyto "společnice" ze silikonu jsou nyní, v čase omezení společenských kontaktů, stále populárnější. V budoucnu mají jejich řady rozšířit i technologicky pokročilejší robotické nevěstky.

Realistické umělé panny v životní velikosti nejsou levnou záležitostí. Jejich cena začíná na 30 tisících korunách a přesahuje i 100 tisíc. Duda je vedle poskytování v nevěstinci také prodává. Tím se přitom po světě i v Česku zabývá stále víc obchodníků, a jak roste obliba těchto erotických pomůcek, klesá jejich cena.

Letos navíc prodeje navýšila pandemie, kdy se kvůli omezenému vycházení i obavám z nákazy snížil kontakt mezi lidmi. Například americký prodejce realistických silikonových panen Sex Doll Genie zvýšil podle magazínu Forbes prodeje o desítky procent.

Tyto erotické figuríny jsou populární zejména ve východní Asii. "Trh se zvětšuje. Třeba v Číně nebo v Japonsku má takovou pannu pro sebe řada mladých mužů," říká Milan Zahálka, spolumajitel e-shopu Sexdolls.cz, který funguje i jako velkoobchod.

V Česku je prodej silikonových panen zatím na začátku a podle Zahálky se velikost trhu nyní pohybuje v nižších desítkách milionů korun. Prodeje se ale každoročně zvyšují. Nabízí je na svém tržišti například i Mall.cz, většinou jsou však ve specializovaných erotických e-shopech. A vzhledem k vysoké ceně je některé půjčují na vyzkoušení. Například Topsexdolls.cz to nabízí zdarma, ale požaduje za to kauci 10 tisíc korun.

Duda však šel ještě dál. Otevřel zmíněný podnik, ve kterém lze strávit čas na pokoji se silikonovou figurínou ženského, ale i mužského pohlaví. Inspirovala ho barcelonská firma LumiDolls, jež provozuje e-shop s realistickými umělými pannami a také otevřela "hotely".

V současnosti má vedle Španělska ještě tři další pobočky − v Itálii, Rusku a Japonsku. Zážitek s umělou milenkou v nich LumiDolls nabízí v přepočtu od 2100 korun, v českém podniku začíná cena na 1200 korunách. Podobné nevěstince jsou ale také v řadě dalších západoevropských a východoasijských zemí.

Český podnik Naughty Harbor, o kterém psaly i britské bulvární noviny The Sun, navíc tyto služby vyšperkoval virtuální realitou. Nejpopulárnější je kombinace styku s figurínou, při němž má zákazník na hlavě brýle, v nichž se mu promítá pornofilm ve virtuální realitě. Další varianta je technologicky o krok dál − klient má na hlavně brýle s virtuální realitou, které umí snímat jeho ruce. Může tak ovládat dění ve "filmu" vlastními pažemi.

Upovídané robotky

Podle Dudy už ale existuje i vyšší úroveň propojení reálného světa a virtuální reality. Například je možné pomocí senzorů přenést pohyb sex doll při "pohlavním" styku do filmu ve virtuální realitě. "Složitě se to ale synchronizuje, ještě to není tak uživatelsky přívětivé," říká Duda s tím, že podnik technologii už otestoval, zatím ji však vzhledem k technickým komplikacím nenabízí.

Také lze sex ve virtuální realitě propojit s haptickými rukavicemi, které pak simulují hmatové vjemy. I v tomto případě jde zatím o prototypy, jež jsou ve stadiu vývoje. Britská společnost Raspberry Dream Labs, která provozuje internetovou platformu pro setkávání lidí ve virtuální realitě, už však plánuje propojení virtuálního sexu po internetu s přenesením hmatových vjemů.

"Ještě ale bude potřeba vyřešit několik technických problémů," uvedl pro server Dailystar mluvčí firmy s přezdívkou Edward. Ten předpokládá, že skutečný průlom nastane ve chvíli, kdy se podaří z virtuální reality přímo stimulovat nervové receptory.

Francouzská psycholožka Cathline Smoosová, která se zaměřuje na sexualitu a technologie, předpokládá, že přenášení vjemů z virtuální reality bude probíhat díky speciálním kombinézám. V současnosti by podle ní prototyp takové technologie přišel až na 30 tisíc eur. "Nejsme však daleko od toho, co popisuje kniha Ready Player One," uvedla Smoosová s odkazem na dílo Ernesta Clineho, které inspirovalo režiséra Stevena Spielberga k natočení stejnojmenného filmu. V něm lidé žijí převážně ve virtuální realitě.

Dalším směrem, kterým se ubírají sexuální technologie, je robotizace. Zakladatel e-shopu Sexdolls.cz Milan Zahálka už má na prodej sexuálních robotek připravenou speciální webovou stránku. Nejde ale o androidy, kteří by se hýbali jako člověk. Lidské bytosti se ovšem podobají víc než silikonové panny, navíc umí provádět grimasy, mluvit, komunikovat nebo sténat. Ještě však nejsou technicky doladěni a řada funkcí se dotváří.

Zahálka chce také roboty naučit česky, nadabovat by je měly herečky. Až se podaří technické nedostatky odstranit a odezní koronavirová krize, začne robotické společnice nabízet.

Také Duda chce do svého podniku pořídit robotické společnice, zároveň na prototypu takového stroje začal s kolegou pracovat. "Naší vizí od začátku nebyly samotné panny, ale to, že nabídneme kompletní robotický podnik, kde budou robotické společnice, které budou se zákazníky spát, ale také si povídat," plánuje Duda. Takoví roboti už existují, nyní však přijdou na 300 tisíc korun, což je podle zakladatele futuristického nevěstince stále ještě příliš.

Virtuální síť pro dospělé

Rozjezd Naughty Harbor letos zabrzdila pandemie koronaviru. Na jaře kvůli ní firma spustila novou verzi služby, kdy zákazník nepotká v podniku obsluhu ani jiného klienta. I díky tomu v měsících, kdy byl virtuální nevěstinec otevřený, počty návštěvníků rostly.

Koncem minulého roku do futuristického podniku zavítaly měsíčně nižší stovky zákazníků, kteří v něm v průměru nechají po dvou tisících korunách. Kvůli třem zavřeným měsícům ale loňské hospodaření firmy NH Harbor, která nevěstinec provozuje, nejspíš skončí na nule.

Letos chce Duda s konceptem virtuálního nevěstince vyrazit za hranice. Na rozjezd poboček v Německu, Nizozemsku a Švýcarsku či Rakousku bude potřebovat 45 milionů korun. Hodlá proto začít hledat investora mezi zahraničními fondy, jež se specializují na erotické služby, hazard, legální drogy a další produkty, které jsou na kraji společenské přípustnosti.

Dalším projektem, jejž Duda letos plánuje, je sociální síť Viki. V ní se budou skuteční lidé z různých částí světa setkávat v podobě 3D avatarů ve virtuální realitě. Povolená bude kromě jiného i erotika. Sociální síť ve virtuální realitě připravuje pod názvem Horizon také Facebook.

Duda plánuje, že v budoucnu bude jeho sociální síť pro dospělé propojitelná i s hmatovými rukavicemi nebo erotickými pomůckami, které budou v reálném světě kopírovat pohyby a hmat prožité ve virtuální realitě.