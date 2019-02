Barbie bez nohy nebo na vozíku. Mattel připravuje panenky s "realistickým vzhledem"

Když se řekne Barbie, většina lidí si představí panenku s vosím pasem a blond dlouhými vlasy. To už brzy nemusí být pravda. Výrobce hračky, americký Mattel, hodlá na trh uvést také panenky na vozíku, či s protézou nohy. Impuls pro jejich výrobu údajně společnost dostal od svých zákazníků. O novince informoval německý deník Bild.

Kultovní panenka oslaví v březnu šedesát let na trhu. V rámci narozenin chce výrobce hračky přijít na trh s novou edicí. Ta bude obsahovat Barbie jak ji známe - upravenou, učesanou a usměvavou. Nově ovšem bude panenka posazená na invalidní vozík, případně bude mít protézu nohy.

"V průběhu let se řada Barbie Fashionistas stále více snaží přibližovat světu, ve kterém dívky opravdu žijí," uvádí oficiální příspěvek na instagramovém účtu Barbie o nové edici. Ta by se měla podle Bildu na pulty obchodů dostat během letošního podzimu.

Hračkářská společnost si podle svého vyjádření uvědomuje, že s blonďatými pannami s nerealistickým vzhledem už nemůže uspět u všech zákazníků. Proto se prý snaží naslouchat přáním svých fanoušků.

Podle prohlášení viceprezidentky Mattelu Kim Culmone v německém Teen Vogue je právě Barbie na vozíku "jednou z nejžádanějších na zákaznické lince." Veřejnost na Instagramu vítá hendikepovanou Barbie s nadšením.

Není to poprvé, co firma výrazně mění vzhled panenky. V roce 1969, deset let poté, co firma spustila prodej hračky, přišla na trh Barbie tmavé pleti. V roce 2016 představil Mattel plnoštíhlou Barbie. Podle kritiků byla ovšem stále příliš hubená.

Výrobce hraček vyrábí také Barbie, které zastávají různé profese. Je tak možné si koupit Barbie, která je IT techničkou, případně Barbie - armádní pilotku. Mattel tím chce prý povzbudit mladé ženy, aby byly "vším, čím chtějí být".