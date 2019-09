S Cookem končí i Neckermann. V Česku lákal na levné zájezdy, lidi údajně domů dostane

Do skupiny Thomas Cook patří i cestovní kancelář Neckermann. Ta působí i v Česku, kde si tato cestovní kancelář získala oblibu především kvůli levnějším zájezdům z německých letišť nedaleko Česka. Podle vyjádření infolinky pro Aktuálně.cz zatím česká pobočka normálně funguje a zákazníci se bezpečně vrátí. Na svém německém webu ale firma píše o ukončení činnosti.

Na český trh Thomas Cook vstoupil 12 lety, kdy koupil menší cestovní kancelář Travel plus - Lufthansa City Center. Zájezdy tehdy začal prodávat prostřednictvím společnosti Neckermann Česká republika.

Česká pobočka Neckermann přitom podle vyjádření infolinky zatím normálně funguje. Ovšem na svém německém webu firma píše o ukončení činnosti. Zmiňuje, že prodej zájezdů je zastaven. Zároveň dodává, že v pondělí a v úterý negarantuje odjezd na žádný zájezd. Své zákazníky německá cestovka prosí, aby nekontaktovali infolinku, firma je bude kontaktovat v průběhu dneška a zítřka sama.

České zákony se podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří na Čechy, kteří si koupili zájezd v Německu nebo Británii nevztahují. CK Neckermann však problémy českých turistů nečeká. Lety jsou zaplaceny, klienti se bezpečně vrátí. Situaci podle vyjádření monitoruje.

Češi jsou v bezpečí, říká cestovka

"Očekáváme, že všechny lety by měly letět tak, jak mají. Klienti by měli přiletět v bezpečí z destinace. Lety jsou v pořádku zaplacené. Nečekáme teď žádné extrémní problémy tohoto stylu, že by teď někdo čekal na letišti a nedostal se domů," potvrdil pro ČTK šéf marketingu CK Necermann Jan Šrámek. Zatím nemá vyčísleno, kolik je v zahraničí českých turistů.

V poledne CK Neckermann vydá oficiální prohlášení, kde zohlední i situaci českých turistů. Cestovní kancelář situaci monitoruje, jde podle ní o "komplexní záležitost". "Aktuálně jednáme o dalších krocích, prozatím insolvenci vyhlásila jenom britská odnož (Thomas Cook plc), pod kterou spadá britský touroperátor a britské aerolinky. Prozatím jiné subjekty nevyhlásily insolvenci," řekl ČTK Šrámek.

"Situaci jsme začali ihned aktivně řešit. Kontaktujeme jednotlivé klienty a koordinujeme náš postup tak, aby případný negativní dopad na ně byl co nejmenší. Jedná se samozřejmě o pojištěnou cestovní kancelář, navíc tradiční velké značky. Klientům poskytneme maximální asistenci v návaznosti na vývoj situace," dodává pro Aktuálně.cz mluvčí Student Agency Alžběta Nečasová.

Do Prahy i do Krumlova

Co se týče klientů zkrachovalé britské společnosti, těch mohou být po celém Česku rozprostřeny tisíce. "Thomas Cook fungoval jako cestovka, která posílá klienty nejen do Prahy, ale třeba na jižní Moravu nebo Českého Krumlova," řekl Papež. Tito klienti se musí spojit se svojí cestovní kanceláří, popřípadě s pojišťovnou či zastupitelským úřadem a řešit situaci jednotlivě.

Služeb společnosti zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook Group využívalo asi 19 milionů klientů ročně. Součástí skupiny je například německá letecká společnost Condor, Thomas Cook má ale i vlastní hotelovou síť. Loni firma utržila deset miliard liber (skoro 300 miliard korun), čistá ztráta ale činila 163 milionů.

Společnost Thomas Cook, která je podle agentury Reuters nejstarší cestovní kanceláří na světě, založil baptistický kněz Thomas Cook v 19. století.