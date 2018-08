Turecká měna slábne. Melouny, citrony nebo mandarinky dovážené ze země by mohly zlevnit.

Lira slábne, ovoce a další potraviny, které se z Turecka dováží, by tak mohly zlevnit. Po vyprodání zásob oděvů může zlevnit i oblečení, které se v zemi šije.

Praha - Ovoce a další potraviny dovážené z Turecka by mohly být v dalších měsících levnější díky propadu kurzu tamní měny. Ze země půlměsíce se do Česka vozí například lískové oříšky, vodní melouny, citrony, limetky, fíky, hrozinky či mandarinky. Jasněji bude podle obchodníků za měsíc, do cen se promítá i řada jiných vlivů. Od začátku roku kurz turecké liry oslabil proti koruně o třetinu.

Zejména při trvalejším oslabení turecké liry lze podle ekonomů očekávat zlevnění mnohé turecké produkce dovážené do tuzemska. Část tohoto zlevnění může být ale kompenzována snahou českých distributorů a prodejců tureckého zboží navýšit si své marže.

"Již poměrně záhy by se propad turecké liry mohl projevit zlevněním z Turecka dováženého ovoce, jak čerstvého, tak sušeného, ale i potravinových přípravků. Až prodejci doprodají své současné zásoby, lze očekávat také zlevnění oblečení, které z Turecka rovněž v poměrně velkém objemu dovážíme," uvedl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Podle mluvčí obchodů Makro Cash & Carry Romany Nýdrle začátek nákupní sezony z Turecka nezačne dříve než za měsíc. "Odhadovat dopad vývoje turecké liry je velmi obtížné. Volatilita je značná," uvedla Nýdrle.

Vzhledem k současnému vývoji počasí podle ní také není zcela jasné, v jaké kvalitě a dostupnosti bude ovoce a zelenina. "Zatím víme, že tropy trápí i zemědělce v Turecku, počasí je nestandardní a produkce nižší. Očekáváme, že Turecko bude reagovat na ceny evropské sklizně citrusů a jiných druhů ovoce a zeleniny, ceny bude pak flexibilně upravovat podle poptávky z trhu a dostupnosti zboží," dodala mluvčí. Makro předpokládá, že jasněji bude za měsíc, kdy se začnou nakupovat turecké citrony.

"Jediným artiklem, který dovážíme z Turecka, jsou čerstvé fíky, ty jsou ale velmi sezonní a na pultech se objevují pouze několik týdnů," dodal mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.

Výrazně ušetřit mohou turisté, kteří do Turecka nyní vyrazí na nákupy. "I přes postupné zdražování potravin a služeb, které bude dle odhadů i nadále pokračovat, se tak nákupy v Turecku vyplatí více než v minulosti. V přepočtu levněji vyjdou Čechy potraviny, alkohol, látky, koření i případné fakultativní výlety, které lze sjednat na místě," řekl marketingový ředitel cestovní agentury Invia.cz Michal Tůma.

Turecko nejen mezi českými turisty platí za nákupní ráj. Na místních trzích a krytých bazarech se dá sehnat rozmanité zboží za výhodné ceny.

"Do Turecka se vyplatí vyrazit za nákupem starožitností, zlata, stříbra i měděného zboží, v případě nákupu drahých kovů je ale nutné vždy požadovat certifikát pravosti. Turečtí obchodníci jsou vyhlášení také kvalitními koberci nebo výrobky z kůže a bavlny," dodal Tůma.