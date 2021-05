Ostravo, město rudé, zpečetěný osude. Protest ocelářů podpořil s heligonkou Nohavica

Stovky zaměstnanců hutní společnosti Liberty Ostrava (LO) se ve středu sešly u hlavní brány podniku na protestním mítinku. V prohlášení, které tam zaznělo, zaměstnanci uvedli, že chtějí použít všechny dostupné prostředky, aby zabránili vyvádění prostředků z firmy. Impulz ke svolání mítinku byl prodej části emisních povolenek ostravské huti do sesterského podniku v Rumunsku.

Huť si v minulých letech povolenky šetřila, chce je využít k financování nezbytné modernizace. Vedení firmy však protestující ujistilo, že povolenky prodalo za tržní hodnotu, většina miliardového obnosu už je na účtu v Ostravě a budou z něj všem zaměstnancům vyplaceny mimořádné prémie.

Předsedkyně Odborové organizace Ostravská huť Alena Sobolová řekla, že by zaměstnanci zájem o osud firmy měli dát najevo pasivním protestem. "Nechceme škodit firmě, jenom chceme, aby zaměstnanci dělali tak, jak mají, a aby dividendy se nevyvedly z firmy," řekla Sobolová.

V polovině dubna odborové organizace v huti vyhlásily stávkovou pohotovost. Odboráři zaměstnance vyzvali, aby za huť bojovali důsledným dodržováním věcí, jež můžou dle nich chod podniku citelně zasáhnout. Chtějí například, aby pracovníci striktně dodržovali detailní technologický popis práce, i když to bude méně efektivní. Zaměstnanci by měli odmítat přesčasovou práci, využívat toho, že mají nárok chodit k lékaři v pracovní době, neměli by řešit pracovní e-maily a telefonáty po práci nebo používat jakkoli poškozené nářadí.

"Pokud si to zaměstnanci vezmou k srdci, tak by mělo dojít k tomu, že poklesne výroba a výdělky pro firmu se sníží. Měli by to (majitelé firmy) pocítit na hospodářském výsledku," řekla Sobolová.

LO patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty. Firma uvedla, že milion emisních povolenek prodala Liberty Galati za tržní cenu za hotové peníze. Uvedla také, že zisk z prodeje použije na odměny pro zaměstnance a investice.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes připomněl, že prodej povolenek se uskutečnil bez souhlasu dozorčí rady, a že vedení firmy předtím vládě slíbilo, že povolenky prodávat nebude. Předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina řekl, že účelem mítinku bylo důrazně říct zaměstnancům, abych se postavili vlastníkovi a nedovolili mu, ať se v České republice chová tak, jak se chová.

Předseda ČMKOS Josef Středula řekl, že zaměstnanci LO už poněkolikáté v novodobé historii chrání firmu před pádem. "Je neuvěřitelné, jakým způsobem tady lidé musí chránit vlastní pracovní místa, kdežto vlastníci nejsou ochotni ani pořádně dělat. Já bych byl moc rád, kdyby to byl poslední protest a potom už byla jenom světlá budoucnost. Ale rozhodně nehodláme jenom přihlížet a dívat se, jak se firma postupně vykrádá," řekl Středula.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Její roční kapacita výroby je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.