Že čeští operátoři vydělávají příliš? Naopak, ty zahraniční málo, vysvětluje asociace

Výkonný ředitel asociace mobilních operátorů Jiří Grund reagoval ve vysílání Českého rozhlasu Plus na analýzu zisků a marží operátorů v Česku, kterou zveřejnily Hospodářské noviny. Odmítl tvrzení, že by jejich zisky byly nadstandardní. Podle něj mobilní operátoři v Česku inkasují přiměřenou částku a naopak ti zahraniční vydělávají málo.

Podle analýzy Hospodářských novin jsou čeští operátoři O2, Vodafone a T-Mobile nejziskovější v Evropě. Čeští operátoři vynikají oproti zahraničním i výši svých provozních marží, které udávají podíl provozního zisku na celkových tržbách. Podle listu se O2 a T-Mobile opět řadí mezi pět operátorů, jejichž provozní marže jsou v Evropě nejvyšší a pohybují se kolem 20 procent.

"Ze srovnání zhodnocování vlastního kapitálu v Americe podle sektorů, které zpracovala univerzita v New Yorku, vyplývá, že obor telekomunikací má průměrnou marži zhodnocování kolem 27 procent. To znamená, že pokud čeští operátoři zhodnocují svoje vlastní jmění někam k úrovni čtrnácti procent, tak to není nic, co by se zásadně vymykalo z průměru," uvedl Jiří Grund.

Dodal, že situaci ohledně zisků českých operátorů vidí přesně naopak. "Já bych to možná otočil, já bych neřekl, že mají návratnost vysokou, řekl bych, že ti ostatní ji mají kriticky nízkou," řekl Grund.

Situace v jiných evropských zemích podle něj vede k tomu, že země stojí v podstatě před rozhodnutím o konsolidací trhů - tedy snížením počtu operátorů ze čtyř na tři. "Často se používá italský a francouzský Ilias jako příklad toho spasitele, který přinese změnu, ale třeba minulý týden psaly Financial Times, že Ilias má obrovské finanční problémy," popsal Grund.

Situace v západní Evropě podle něj není pro operátory dobrá. "Rentabilita vlastního jmění je na těch trzích je pro ty hráče natolik nízká, že se jim nevyplatí do toho investovat a dále tam být a to je důsledek konkurenčních bojů, které se tam rozběhly," uvedl Grund.

Přiznává sice, že spotřebitel z konkurence profituje, ale v konečném důsledku to prý vede k tomu, že operátoři na trhu neinvestují a nerozvíjejí technologie, tak jako na trzích, kde vydělávají operátoři víc.

Podle bývalého člena rady Telekomunikačního úřadu Ondřeje Malého však všechna mezinárodní srovnání, která se dělají v Evropě, bez ohledu na metodiku, říkají, že data českých zákazníků jsou drahá. Pomoci by mohlo zjednodušení procesu změny operátora nebo třeba vstup dalšího konkurenta na český trh.

"Je jasné, že třem největším operátorům se nebude líbit vstup dalšího konkurenta na trh, protože jim jde o hezké miliardy, které na dividendách vyplácejí zahraničním vlastníkům," podotkl Malý.