Pád ostravských hutí zasáhne tisíce lidí. Politici musí být opatrní, varují odboráři

Situace ostravských hutí Liberty Ostrava je velmi vážná, negativní sociální dopady mohou zasáhnout až sto tisíc lidí, řekl na tiskové konferenci předseda Odborového svazu Kovo (OS KOVO) Roman Ďurčo. Odbory proto vyzvaly vládní i opoziční politiky, aby při jednáních o firmě postupovali jednotně. Oslovili i velvyslanectví Velké Británie, kde má mateřská firma Liberty sídlo.

Liberty Ostrava má i s dceřinými společnostmi šest tisíc zaměstnanců. Podle Ďurča jsou na hutě ještě navázány další dodavatelské podniky s více než 20 tisíci pracovníky.

Většina zaměstnanců firmy by měla být od pátku 22. prosince doma. Koksovna huti už je odstavena v takzvaném teplém útlumu, kdy se udržuje teplo podstatně nižší než při běžném provozu. Od středy, kdy společnost Tameh Czech přestane firmě dodávat energie, nebude v podniku v provozu prakticky nic. Novinářům to řekl předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Společnost Tameh Czech v úterý soud poslal do úpadku. Přezkumné jednání a schůzi věřitelů svolal na duben. Vyplývá to z usnesení zveřejněného v Insolvenčním rejstříku. Věřitelé firmy mají dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky.

Tameh na sebe minulý týden podal insolvenční návrh, protože mu Liberty, jeho jediný zákazník, za služby už půl roku neplatí. Uvedl, že mu Liberty dluží dvě miliardy korun, z toho 1,2 miliardy korun jsou po lhůtě splatnosti.

Hutní společnost měla v úterý svým hlavním partnerům představit podrobnosti optimalizačního plánu, který zlepší provozní, obchodní a finanční výsledky společnosti. Tento plán by měl vést k úplnému splacení pohledávek věřitelů společnosti Liberty Ostrava a získal již podporu významného věřitele, uvedla firma v tiskové zprávě. Jméno věřitele firma neuvedla. Jedním z věřitelů je i stát, kterému Liberty dluží 1,5 miliardy korun.

"Společnost se v lednu chystá zahájit proces znovuzprovoznění vysoké pece číslo 3. V následujících měsících pak zvýší výrobu v souladu s očekávaným oživením evropského trhu s ocelí," uvedla Liberty.

Mluvčí huti Kateřina Zajíčková už dříve sdělila, že propouštění zaměstnanců podnik v tuto chvíli neplánuje. Liberty by se podle ní s firmou Tameh ráda shodla na společném řešení pro udržitelné fungování obou společností.

Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh Czech je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh ale zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.